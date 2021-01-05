Правила легионеров в еврофутболе изменило дело Симутенкова – суд россиянина против Испании об ущемлении прав
До 2001 года европейские команды выпускали не больше трех легионеров не из стран Евросоюза. Пока россиянин Игорь Симутенков не инициировал суд с Испанией, используя сноски на государственные соглашения. Он выбивал лучшие условия для себя, но в итоге радикально повлиял на все трудовые правила европейского спорта.
Вот быстрый разбор, из чего состояло дело Симутенкова и почему его важно знать.
До Симутенкова был Карпин. Он победил, но только для себя
В 2000 году полузащитник «Сельты» Валерий Карпин обратился в мадридский суд.
- Цель – снять статус легионера.
- Причина – он недополучал примерно полмиллиона долларов в год (легионеры получали меньше, потому что не всегда получали игровое время).
- Обоснование – он не уравнен в правах с испанцами, поэтому не получит право на пособие после несчастного случая или получения статуса инвалидности. Так права будут нарушены.
- Результат – суд снял с Карпина статус легионера. Но только с него.
Ранее судился полузащитник «Овьедо» Виктор Онопко, но проиграл.
Разбирательство с Симутенковым растянулось – Испания ему отказала
Тогда же в Испании выступал Симутенков – был нападающим «Тенерифе», который тренировал Рафаэль Бенитес. У Симутенкова были те же претензии, их он озвучил, по его словам, по инициативе руководства клуба. И пошел еще дальше Карпина, потому что:
- Испанская федерация футбола отклонила его запрос.
- Центральный суд по административным спорам отклонил его иск к федерации.
- Секция административных споров Национального присутствия получила апелляцию Симутенкова, но посчитала, что это вопрос не ее компетенции.
Ключевым стал договор от 1994 года
Симутенков обратился в Европейский суд, где сослался на пункт 1 статьи 23 главы I договора между Россией и ЕС. Цитата оттуда:
«При соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом государстве-члене, Сообщество и его государства-члены обеспечивают, чтобы режим, предоставляемый российским гражданам, принятым на работу на законных основаниях на территории какого-либо государства-члена, не содержал никакой дискриминации по признаку гражданства в том, что касается условий труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с его собственными гражданами».
Испанцы возражали
Представители Федерации утверждали, что фраза о законах и условиях в государстве позволяет устанавливать правила самой стране, что позже и закрепляется в регламенте.
Против было и министерство культуры: выдача спортивных лицензий классифицируется как допуск на участие в соревнованиях, а не условие труда.
Суд подтвердил победу Симутенкова
Разбирательство продолжалось до 2005 года. Итоговое решение: этот пункт препятствует применению правила об ограниченном количестве игроков без гражданства ЕС для спортсменов с российским гражданством.
Адвокат европейского суда в Люксембурге Кристин Стикс-Хакль заявила, что у российских футболистов есть равные права с гражданами ЕС на участие в соревнованиях. Касалось это и других спортсменов из России.
Что было дальше
Решение по делу Симутенкова принято по российским игрокам, но у многих других стран с Евросоюзом действовали практически те же договоры, поэтому устанавливать лимиты уже не было смысла. Вместо ограничений стали появляться обязательные пункты вроде определенного количества доморощенных игроков в заявке на матч.
Похожее влияние на кадровую политику в середине 1990-х оказало дело Жана-Марка Босмана, согласно которому запрещено ограничивать свободу перемещения игроку по окончании контракта, а требование компенсации за него выглядит незаконным.
Сам Симутенков к этому времени уже играл за казанский «Рубин». Пока продолжался суд, он съездил в МЛС играть за «Канзас-Сити». Статус легионера российские игроки потеряли, когда Симутенков уже года три как не играл в Европе.