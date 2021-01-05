Игорь Симутенков
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#Игорь Симутенков #Футбол #Тенерифе

Правила легионеров в еврофутболе изменило дело Симутенкова – суд россиянина против Испании об ущемлении прав

13 часов назад

Maksim Konstantinov / Global Look Press

До 2001 года европейские команды выпускали не больше трех легионеров не из стран Евросоюза. Пока россиянин Игорь Симутенков не инициировал суд с Испанией, используя сноски на государственные соглашения. Он выбивал лучшие условия для себя, но в итоге радикально повлиял на все трудовые правила европейского спорта.

Вот быстрый разбор, из чего состояло дело Симутенкова и почему его важно знать.

До Симутенкова был Карпин. Он победил, но только для себя

В 2000 году полузащитник «Сельты» Валерий Карпин обратился в мадридский суд.

  • Цель – снять статус легионера.
  • Причина – он недополучал примерно полмиллиона долларов в год (легионеры получали меньше, потому что не всегда получали игровое время).
  • Обоснование – он не уравнен в правах с испанцами, поэтому не получит право на пособие после несчастного случая или получения статуса инвалидности. Так права будут нарушены.
  • Результат – суд снял с Карпина статус легионера. Но только с него.

Ранее судился полузащитник «Овьедо» Виктор Онопко, но проиграл.

Разбирательство с Симутенковым растянулось – Испания ему отказала

Тогда же в Испании выступал Симутенков – был нападающим «Тенерифе», который тренировал Рафаэль Бенитес. У Симутенкова были те же претензии, их он озвучил, по его словам, по инициативе руководства клуба. И пошел еще дальше Карпина, потому что:

  • Испанская федерация футбола отклонила его запрос.
  • Центральный суд по административным спорам отклонил его иск к федерации.
  • Секция административных споров Национального присутствия получила апелляцию Симутенкова, но посчитала, что это вопрос не ее компетенции.

Ключевым стал договор от 1994 года

Симутенков обратился в Европейский суд, где сослался на пункт 1 статьи 23 главы I договора между Россией и ЕС. Цитата оттуда:

«При соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом государстве-члене, Сообщество и его государства-члены обеспечивают, чтобы режим, предоставляемый российским гражданам, принятым на работу на законных основаниях на территории какого-либо государства-члена, не содержал никакой дискриминации по признаку гражданства в том, что касается условий труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с его собственными гражданами».

Испанцы возражали

Представители Федерации утверждали, что фраза о законах и условиях в государстве позволяет устанавливать правила самой стране, что позже и закрепляется в регламенте.

Против было и министерство культуры: выдача спортивных лицензий классифицируется как допуск на участие в соревнованиях, а не условие труда.

Примера в эпоху дела Симутенкова. Даже в составе топ-клубов в основном испанцы, а все легионеры либо относятся к другим евространам, либо имеют второе еврогражданство

imago-images.de / Global Look Press

Суд подтвердил победу Симутенкова

Разбирательство продолжалось до 2005 года. Итоговое решение: этот пункт препятствует применению правила об ограниченном количестве игроков без гражданства ЕС для спортсменов с российским гражданством.

Адвокат европейского суда в Люксембурге Кристин Стикс-Хакль заявила, что у российских футболистов есть равные права с гражданами ЕС на участие в соревнованиях. Касалось это и других спортсменов из России.

Что было дальше

Решение по делу Симутенкова принято по российским игрокам, но у многих других стран с Евросоюзом действовали практически те же договоры, поэтому устанавливать лимиты уже не было смысла. Вместо ограничений стали появляться обязательные пункты вроде определенного количества доморощенных игроков в заявке на матч.

Похожее влияние на кадровую политику в середине 1990-х оказало дело Жана-Марка Босмана, согласно которому запрещено ограничивать свободу перемещения игроку по окончании контракта, а требование компенсации за него выглядит незаконным.

Сам Симутенков к этому времени уже играл за казанский «Рубин». Пока продолжался суд, он съездил в МЛС играть за «Канзас-Сити». Статус легионера российские игроки потеряли, когда Симутенков уже года три как не играл в Европе.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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