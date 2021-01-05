Правила легионеров в еврофутболе изменило дело Симутенкова – суд россиянина против Испании об ущемлении прав

До 2001 года европейские команды выпускали не больше трех легионеров не из стран Евросоюза. Пока россиянин Игорь Симутенков не инициировал суд с Испанией, используя сноски на государственные соглашения. Он выбивал лучшие условия для себя, но в итоге радикально повлиял на все трудовые правила европейского спорта.

Вот быстрый разбор, из чего состояло дело Симутенкова и почему его важно знать.

До Симутенкова был Карпин. Он победил, но только для себя

В 2000 году полузащитник «Сельты» Валерий Карпин обратился в мадридский суд.

Цель – снять статус легионера.

Причина – он недополучал примерно полмиллиона долларов в год (легионеры получали меньше, потому что не всегда получали игровое время).

Обоснование – он не уравнен в правах с испанцами, поэтому не получит право на пособие после несчастного случая или получения статуса инвалидности. Так права будут нарушены.

Результат – суд снял с Карпина статус легионера. Но только с него.

Ранее судился полузащитник «Овьедо» Виктор Онопко, но проиграл.

Разбирательство с Симутенковым растянулось – Испания ему отказала

Тогда же в Испании выступал Симутенков – был нападающим «Тенерифе», который тренировал Рафаэль Бенитес. У Симутенкова были те же претензии, их он озвучил, по его словам, по инициативе руководства клуба. И пошел еще дальше Карпина, потому что:

Испанская федерация футбола отклонила его запрос.

Центральный суд по административным спорам отклонил его иск к федерации.

Секция административных споров Национального присутствия получила апелляцию Симутенкова, но посчитала, что это вопрос не ее компетенции.

Ключевым стал договор от 1994 года

Симутенков обратился в Европейский суд, где сослался на пункт 1 статьи 23 главы I договора между Россией и ЕС. Цитата оттуда:

«При соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом государстве-члене, Сообщество и его государства-члены обеспечивают, чтобы режим, предоставляемый российским гражданам, принятым на работу на законных основаниях на территории какого-либо государства-члена, не содержал никакой дискриминации по признаку гражданства в том, что касается условий труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с его собственными гражданами».

Испанцы возражали

Представители Федерации утверждали, что фраза о законах и условиях в государстве позволяет устанавливать правила самой стране, что позже и закрепляется в регламенте.

Против было и министерство культуры: выдача спортивных лицензий классифицируется как допуск на участие в соревнованиях, а не условие труда.