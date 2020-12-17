Как бан русского спорта повлияет на футбол. Почему Евро и ЧМ живут по разным правилам? А что с ЛЧ?
CAS поддержал WADA и забанил Россию на два года за изменения данных Московской лаборатории.
Пара пунктов:
1. Теперь русским спортсменам разрешено выступать на крупных международных турнирах под нейтральным флагом. Это ограничение логично касается Олимпиад, Паралимпийских игр и чемпионатов мира.
2. У России отнимут право проведения крупнейших турниров. Под вопросом ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2021 по пляжному футболу.
Эти пункты логично касаются всех видов спорта. Кроме футбола. В то время, когда будет действовать дисквалификация (до 16 декабря 2022 года), Россия примет два крупных турнира и поучаствует еще в одном.
И тут совсем разные моменты.
🍬 Хорошая новость в том, что на проведение финала ЛЧ в Питере запрет WADA никак не повлияет. Лига чемпионов – турнир под эгидой УЕФА. На УЕФА баны WADA не распространяются.
🍬 На матчи сборной в Лиге наций и на проведения матчей Евро дисквалификация тоже никак не повлияет – ведь это УЕФА.
❓ Главная сложность связана с чемпионатом мира в Катаре. Когда в прошлом году WADA запросила для России дисквалификацию на четыре года, то выступление России под нейтральным флагом на чемпионате мира в Катаре не вызывало никаких сомнений.
Об этом даже говорили в WADA. Так выступил председатель организации по определению соответствия Джон Тэйлор:
«Если сборная России отберется на ЧМ, то она может подать заявку как участница на нейтральной основе. Но не как сборная России».
Сейчас срок действия дисквалификации сократили до двух лет – формально она заканчивается 16 декабря 2022 года. Под нее не попадают два матча – за третье место и финал (первый состоится 17 декабря, второй – 18-го).
Так что формально сборная России сможет сыграть под своим флагом на ЧМ-2022, но только если пробьется до полуфинальных матчей.
Хотя это очень спорный вопрос – и до сих пор не очень ясно, в каком статусе сборная России выступит в Катаре. Это не знают даже в РФС:
«Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, чтобы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров».