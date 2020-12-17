Как бан русского спорта повлияет на футбол. Почему Евро и ЧМ живут по разным правилам? А что с ЛЧ?

CAS поддержал WADA и забанил Россию на два года за изменения данных Московской лаборатории.

Пара пунктов:

1. Теперь русским спортсменам разрешено выступать на крупных международных турнирах под нейтральным флагом. Это ограничение логично касается Олимпиад, Паралимпийских игр и чемпионатов мира.

2. У России отнимут право проведения крупнейших турниров. Под вопросом ЧМ-2022 по волейболу и ЧМ-2021 по пляжному футболу.

Эти пункты логично касаются всех видов спорта. Кроме футбола. В то время, когда будет действовать дисквалификация (до 16 декабря 2022 года), Россия примет два крупных турнира и поучаствует еще в одном.

И тут совсем разные моменты.