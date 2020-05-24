Откуда взялось правило шести секунд для вратарей

Арбитр наказывает только после предупреждения, а у вратарей есть лазейка

С 1998-го ФИФА активно борется с затяжкой времени. Организация даже выпустила специальные правила, которые ограничивают некоторые действия вратарей. До того года они могли спокойно гулять по штрафной площади, взяв мяч в руки – что логично использовалось, когда нужно было потянуть время. С 1998-го – нет.

Все из-за правила шести секунд. Главные пункты, объясняющие это правило:

• Когда вратарь взял мяч в руки, у него есть шесть секунд, чтобы ввести мяч в игру. Изначально руководители ФИФА спорили по временному отрезку (рассматривали от шести до десяти секунду). Но потом пришли к выводу: шести секунд хватит вратарям для принятия решения по продолжению игры.

• Если вратарь постучит мяч о газон, то в этом случае заново отсчитываются шесть секунд. Для того, чтобы вратарь не повторял это действие несколько минут подряд, есть чужие игроки: они могут прессинговать вратаря и атаковать его, когда тот выпустит мяч из рук.

• Судья должен предупредить голкипера о наказании, прежде чем оштрафовать его за задержку времени путем удержания мяча руками.

• За нарушение этого правила арбитр назначает свободный удар возле ворот вратаря. Что касается персонального наказания вратаря, то в ФИФА нет точной рекомендации по этому поводу – все решает судья.