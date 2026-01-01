Виктор Будянский

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Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
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#Виктор Будянский
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Миранчук станет десятым русским игроком в Серии А. Там их не было 12 лет
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#Алексей Миранчук
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«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
#Химки
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