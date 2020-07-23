«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым

Первые «Химки» в РПЛ – это рок-н-ролл: Широков из любительской лиги, стирка формы и 9 место

Впервые «Химки» попали в Премьер-лигу в 2007-м. Тогда клуб тренировал Славолюб Муслин. А в том составе было много классных игроков:

Роман Березовский.

Дмитрий Парфенов.

Андрей Тихонов.

Александр Антипенко – главный бомбардир «Химок» в Премьер-лиге. За 3 сезона забил 17 голов.

Владимир Бесчастных.

Главной звездой того состава был Роман Широков, который приехал в «Химки» чуть ли не из ЛФЛ. В 2006-м он перешел в «Рубин», но из-за конфликта с Бердыевым уехал в любительскую «Истру». Там он отыграл полгода.

«Когда мне было 25 лет и я играл за «Истру», нужно было принимать решение, что делать дальше. Выбор – или идти учиться и потом искать работу, либо все же попробовать как-то зацепиться в футболе. Благодаря «Химкам» и лично Вячеславу Александровичу Комарову, бывшему тренеру ЦСКА, и состоялось мое возвращение в большой футбол».