«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
«Химки» странно, но все-таки вернулись в Премьер-лигу. До этого в РПЛ они провели всего три сезона – с 2006-го по 2009-й.
Первые «Химки» в РПЛ – это рок-н-ролл: Широков из любительской лиги, стирка формы и 9 место
Впервые «Химки» попали в Премьер-лигу в 2007-м. Тогда клуб тренировал Славолюб Муслин. А в том составе было много классных игроков:
- Роман Березовский.
- Дмитрий Парфенов.
- Андрей Тихонов.
- Александр Антипенко – главный бомбардир «Химок» в Премьер-лиге. За 3 сезона забил 17 голов.
- Владимир Бесчастных.
Главной звездой того состава был Роман Широков, который приехал в «Химки» чуть ли не из ЛФЛ. В 2006-м он перешел в «Рубин», но из-за конфликта с Бердыевым уехал в любительскую «Истру». Там он отыграл полгода.
«Когда мне было 25 лет и я играл за «Истру», нужно было принимать решение, что делать дальше. Выбор – или идти учиться и потом искать работу, либо все же попробовать как-то зацепиться в футболе. Благодаря «Химкам» и лично Вячеславу Александровичу Комарову, бывшему тренеру ЦСКА, и состоялось мое возвращение в большой футбол».
Особенно Широков запомнил тот год по сотрудничеству с Муслином и бывшим президентом «Химок» Стрельченко:
📞 Стрельченко звонил и спрашивал: «Почему футболисты по домам сидят? Китайцы за месяц до важной игры садятся на сбор – а эти чего отдыхают?»
Перед игрой со «Спартаком» они жили на базе три дня. «Хорошо, что хоть не за месяц заехали».
💵 Еще одна история про Стрельченко – как он просил у уходящего игрока деньги, заработанные за сезон. Широков не назвал фамилии игрока.
🎽 До Муслина «Химки» постоянно летали рейсовыми самолетами – после пересели на чартерные. В клубе тогда не было администраторов, отвечающих за форму. После матча по стирке были вопросы.
«С формой было все по-прежнему плохо. Муслин спросил – куда, мол, ее сдавать? Где стирают? В ответ молчание. Славо все понял: «Самому стирать?» – «Да».
«Химки» сходу залетели на 9 место, а Широков стал лучшим бомбардиром той команды (9 мячей) – так его захотел «Зенит».
12 лет назад «Химки» чуть не объединились с «Сатурном». Конечно, из-за бедности
«Химки»-2020: трудности с деньгами и непонятный статус.
«Химки»-2008: трудности с деньгами и непонятный статус.
В 2008-м «Химки» оттолкнулись от зоны вылета на пять очков, но будущее сильно размывали проблемы финансирования. В августе-2008 появились первые слухи о слиянии «Химок» с «Сатурном». В конце сезона в декабре эта история всплыла вновь.
У «Сатурна», как и у «Химок» в то время, практически не было денег. Оба клуба были близки либо к вымиранию, либо к серому проживанию в подвалах русского футбола. Но власти Московской области, уже тогда напрямую спонсировавшие «Химки», решили объединить два клуба.
РИА, ссылаясь на пресс-службу области, показали такой план:
1. Под объединение маскировался фактический переход «Химок» под управлением «Сатурна». Новая команда так и называлась бы. Все футболисты «Химок» переезжали в Раменское, от части боссы бы просто избавились.
2. База и основная часть игр – там же. Несколько домашних матчей новый клуб должен был провести в Химках.
Инсайд подтверждал и генеральный директор «Сатурна» Борис Жиганов: «Объединение будет проведено в связи с финансово-экономическими условиями в регионе. Что касается наших первых организационных шагов, то в ближайшее время мы сядем за стол переговоров с президентом «Химок» Владимиром Стрельченко и разработаем оптимальный проект объединения клубов, который впоследствии будет передан на рассмотрение губернатору Московской области Борису Громову».
Только никакого объединения не произошло. Московская область в последний момент нашла деньги на финансирования «Химок», и они вместе с «Сатурном» провели 2009 год в Премьер-лиге. Это был тяжелый сезон для клуба: за все время он выиграл лишь дважды («Сатурн» – 1:0; «Амкар» – 2:0), а все закончилось 15-матчевой серией из поражений, которая длилась три месяца.
«Сатурн» завершил год наверху. «Химки» вылетели напрямую и 11 лет не возвращались в РПЛ.
В 2009-м в «Химки» приехал Будянский из «Удинезе» (Хиддинк звал его в сборную) и отдал единственную футболку
В 2007-м Хиддинк неожиданно вызвал в сборную молодого Виктора Будянского, который на тот момент играл за «Удинезе». Спустя два года Будянский еще раз появился в России, но уже в «Химках».
Будянский в РПЛ провел всего 9 матчей, не забивал и не отдавал, а запомнился только одним сюжетом
Сарсания отпустил Будянского сразу после матча со «Спартаком» в июле-2009 (до конца сезона оставалось 18 туров). Тогда Сарсания говорил:
«Уже в перерыве мы проигрывали 0:1, все замены сделаны, и тут один из моих помощников говорит: «Надо Будянского менять». Я опешил: «Подожди, мы все коррективы уже внесли. Пусть второй тайм начинает». Тут выясняется: «Да у него майки нет». Как так?!
Оказалось, что наши администраторы взяли всего один комплект формы, а Виктор после первой половины поменялся с Павленко футболками. Я так и не понял зачем. Ну, поменяйся после матча! Ему же еще 45 минут против соперника играть, а он такое делает. Пришлось нашим администраторам идти в спартаковскую раздевалку и просить Павленко вернуть майку. Цирк! Я Будянскому потом так и сказал: «Витя, для тебя хорошо все, что вокруг футбола, а тут вкалывать надо».
Будянский вернулся в «Удинезе», но по факту «Химки» были его последним клубом. В интервью «Советскому Спорту» он сказал: «У меня были вариант из Италии – «Лечче», например. Но я выбрал «Химки». Наверное, это была ошибка».
Будянский закончил карьеру в 25.
Еще один звездный трансфер тех «Химок» – Титов. Он пришел бесплатно после ссоры с Черчесовым
Поражение в дерби от ЦСКА 1:5 в 2008-м стало последним в карьере Титова за «Спартака». Дальше были конфликт с Черчесовым, критика, дубль:
«Капитан и его заместители несут ответственность за то, чтобы во время игры командный дух находился на подобающей высоте. И за результат, в том числе, они тоже отвечают. Этим мотивировано мое решение: все остальное – абсолютно беспочвенные слухи, которые не вижу смысла комментировать. Пока Титов, Калиниченко и Моцарт продолжат работу с дублирующим составом».
Моцарт позже вернулся в основу. Титов и Калиниченко из дубля трансфернулись в другие команды. Титов сказал, что Черчесов «фактически дал им пинка», расторг контракт и бесплатно ушел в «Химки».
«Не знаю, пришло время или нет, но я чувствовал силы помочь клубу. К сожалению, тренер придерживался иного мнения. Не имею права судить его. Мне было, что сказать в тот момент, но контракт есть контракт».
В «Химки» Титов залетел по дружбе с тренером Сергеем Юраном (да-да, и сейчас, и 12 лет назад у клуба все тот же тренер), отсидел меньше года и уехал на заработки в Казахстан. А «Химки» запомнили 2008-й еще по интенсивной тренерской чехарде: за календарный год командой рулили четыре разных человека.