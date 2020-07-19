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Тренер «Химок» говорит, что их место в РПЛ продано. Ого. Что вообще происходит?
«Химки» вышли в финал Кубка России и претендуют на Лигу Европу (если победят в финале «Зенит»), но до сих пор не знают, в какой лиге выступят в следующем сезоне. ФНЛ заморозили в марте, места распределили по имеющейся турнирной таблице. «Химки» – вторые и должны выйти в РПЛ напрямую. В августе в Премьер-лиге стартует новый сезон, но за две недели до его начала окончательный состав участников – неопределенность.
После выхода в финал Кубка России главный тренер «Химок» Сергей Юран вышел с объяснением:
«В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!»
Сейчас единственный конкурент «Химок» за это место – «Крылья Советов»
Мы не имеем никакого понятия и номинального основания, чтобы знать, о ком именно говорит Юран. Давайте хотя бы просто посмотрим, кто теоретически займет место «Химок» в случае их невыхода.
Прямой конкурент за место в РПЛ – «Крылья Советов», которые сейчас занимают 15-е место и стоят на вылет. Если «Химки» не найдут деньги, в этом сезоне из Премьер-лиги вылетит только один клуб: стыковые матчи отменены, место «Оренбурга» займет «Ротор».
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев надеется, что клуб останется в РПЛ: «Сегодня [18 июля] председатель совета директоров клуба Фетисов выступал перед командой. Он больше чем уверен, что мы останемся в РПЛ. Теперь мы ждем решения исполкома РФС».
«Химки» никак не решат вопрос со спонсорами. Министр спорта Московской области говорил, что РПЛ даже не рассматривается
Зимой «Химки» остались без главного тренера Андрея Талалаева и изменили клубную политику: решили продать лидеров и играть воспитанниками. Лидеры остались, а клуб занял второе место, хотя по очкам делит его с «Чертаново», но обходит по дополнительным показателям (тут мы писали, как клубы ФНЛ при остановившемся чемпионате разбирались, кому справедливо выйти в РПЛ).
«Чертаново» не претендует на повышение, «Химки» прошли лицензирование под РПЛ. Юран отметил, что для выступления в Премьер-лиге требуется 350 миллионов рублей. У «Химок» есть 150, еще 200 покроет бюджет Московской области. Вот разные настроения внутри клуба и Московской области, которая выделяет бюджет:
- Юран несколько раз говорил, что «Химки» ведут переговоры со спонсорами и готовится к повышению: «Я не надеюсь, я знаю». Титульным спонсором на три года может стать банк.
- Генеральный директор Василий Иванов подтвердил, что от переговоров со спонсорами зависит выход «Химок» в РПЛ.
- Министр физической культуры и спорта Роман Терюшков сказал, что для ФНЛ у «Химок» деньги есть, но не дает определенности по РПЛ. Неделю назад он говорил такое: «90 процентов, что в ФНЛ. Премьер-лига, если честно, вообще не рассматривается».