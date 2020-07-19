Тренер «Химок» говорит, что их место в РПЛ продано. Ого. Что вообще происходит?

Сейчас единственный конкурент «Химок» за это место – «Крылья Советов»

Мы не имеем никакого понятия и номинального основания, чтобы знать, о ком именно говорит Юран. Давайте хотя бы просто посмотрим, кто теоретически займет место «Химок» в случае их невыхода.

Прямой конкурент за место в РПЛ – «Крылья Советов», которые сейчас занимают 15-е место и стоят на вылет. Если «Химки» не найдут деньги, в этом сезоне из Премьер-лиги вылетит только один клуб: стыковые матчи отменены, место «Оренбурга» займет «Ротор».

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев надеется, что клуб останется в РПЛ: «Сегодня [18 июля] председатель совета директоров клуба Фетисов выступал перед командой. Он больше чем уверен, что мы останемся в РПЛ. Теперь мы ждем решения исполкома РФС».