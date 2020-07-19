«Химки» четыре месяца не играли официальные матчи, а теперь вышли в финал Кубка России

Чем еще интересна эта победа «Химок»?

Сезон в РПЛ доигрывают, поэтому у «Урала» есть постоянная игровая практика. Сезон в ФНЛ остановили еще в марте и зафиксировали таблицу. «Химки» сыграли последний официальный матч 15 марта. Вся игровая практика перед игрой с «Уралом» – пять товарищеских матчей. Соперники: «Шинник», «Сатурн», «Спартак-2», «Локомотив М», «Казанка».

«Химки» выбили из Кубка России уже три команды РПЛ. Им проиграли «Рубин», «Оренбург» и «Урал». Разница мячей у «Химок» в играх с клубами РПЛ – 8:2 . Между этими матчами команда разгромила курский «Авангард» (4:1) и «Торпедо» (5:1). Тренер «Химок» Сергей Юран говорил, что цель клуба – выход в еврокубки. Туда как раз можно попасть через Кубок России.

Зимой из «Химок» ушел главный тренер Андрей Талалаев. На тот момент «Химки» шли на третьем месте, но изменили политику развития. Тогда клуб собирался продавать лидеров и делать ставку на воспитанников московских школ. В итоге лидеры остались, а на место Талалаева пришел Юран. С ним команда поднялась на вторую строчку в таблице. Полуфинал Кубка России был главным матчем для его «Химок».