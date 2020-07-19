Артем Полярус

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«Химки» четыре месяца не играли официальные матчи, а теперь вышли в финал Кубка России
#Химки
«Химки» (идут на третьем месте ФНЛ) отказались от борьбы и отпустили тренера. Эй, РПЛ, как дела с расширением?
#Химки
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