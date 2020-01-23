«Химки» (идут на третьем месте ФНЛ) отказались от борьбы и отпустили тренера. Эй, РПЛ, как дела с расширением?

Вот выдержка из новости на официальном сайте «Химок»: «Сегодня Андрей Талалаев покинул пост главного тренера красно-черных. В связи с изменением вектора развития клуба ставка будет сделана на воспитанников футбольных школ Московской области. Специалист выразил желание покинуть клуб — контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон».

Гендиректор «Химок» Василий Иванов в интервью «Чемпионату» уже подтвердил, что все именно из-за финансов: «Сегодня Андрей Талалаев покинул клуб. Сейчас поменялся вектор развития клуба – упор будет делаться на молодежь. Серьезного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Это решение было принято по соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры».

О проблемах «Химок» заговорили еще в декабре. Тогда клуб получил отказ в увеличении бюджета от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Команда искала варианты дополнительного финансирования со стороны, но и с этим ничего не получилось. 21 января «Матч ТВ» писал, что у «Химок» есть два потенциальных инвестора, которые помогут клубу с выходом в РПЛ. Эту информацию подтверждали и в «Химках», а через два дня из клуба ушел Талалаев.