М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
На собрании клубов ФНЛ обсуждался вопрос по развязке сезона. И здесь мнения разделились. Почти все проголосовали за прекращение сезона. Против были только «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».
Сейчас нет информации, как именно ФНЛ собирается завершить сезон. «Матч ТВ» пишет, что итоги будут зафиксированы по текущему положению в таблице (то есть в РПЛ выходят «Ротор» и «Химки»). В этом случае протесты «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимика» (они голосовали за проведение оставшихся 11 туров) понятны.
Игнашевич протестует против такого итога сезона. Решающая игра «Торпедо» с «Ротором» должна быть впереди
Чтобы оценить всю ситуацию, просто посмотрите верхушку таблицы ФНЛ:
Между первым и четвертым местом 3 очка. Впереди «Ротор» ждет матч с «Торпедо», который в случае победы вторых сильно поменяет положение в первой четверке таблицы.
Вот реакция «Торпедо» на возможный выход «Ротора» и «Химок» в ФНЛ:
1. Главный тренер Сергей Игнашевич: «Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди.
Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен».
2. Президент «Торпедо» Елена Еленцева: «Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовало против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново».
«Чертаново» поддержал «Торпедо»: капитан команды Александр Солдатенков назвал выход «Ротора» и «Химок» в РПЛ нечестным. «Нефтехимик» (клубную позицию выразил директор Айрат Исмагилов) говорит, что тоже был готов сыграть в РПЛ.
ФНЛ же отвечает словами Ефремова. Кратко:
- С 21 июня по 2 августа полноценно завершить сезон не получится.
- Вариант с продлением крайнего срока завершения сезона еще менее вероятен, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае страдает РПЛ – старт ее нового сезона также переносится.
- В ходе многочисленных обсуждений клубы ФНЛ обсуждали разные варианты с концом этого сезона – в том числе и дополнительные матчи, и небольшой турнир. «Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20».
Окончательно этот вопрос решит РФС.
Вопрос по финансированию «Химок». Есть информация, что сейчас бюджет клуба урезан
Еще один конфликт ФНЛ касается «Химок». В первый раз их уколол Дмитрий Губерниев:
«Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют».
Второй панч прилетел тоже от Губерниева. Сразу же после первой ситуации ему позвонил главный тренер «Химок» Сергей Юран – об этом Губерниев написал в своем телеграм-канале:
«И звонит грозный тренер «Химок» Юран! И давай Сергей высказывать! Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно РПЛ хотят! Ежели спонсоры – милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджеты, господа футболисты. Но ведь тронут, и еще как! С детства за «Химки», но в Первой лиге».
Сразу же два инсайда по спонсорам «Химок»:
- От все того же Губерниева: «И серьезных спонсоров у ФК «Химки» нету, а есть бюджет области родимый! И деньги сейчас надо тратить точно не на «Химки» в РПЛ, жаль Юран этого не понимает! С верой в умное Подмосковье».
- От Василия Конова: «Бюджет уже сильно (мягко говоря) урезан (поэтому и принудительно, без согласия игроков, в нарушение всех норм, футболистам гендир хочет сократить выплаты) со стороны области».
Дальше – новость от ТАСС (агентство связалось с генеральным директором «Химок» Василием Ивановым): сейчас клуб обсуждает вопрос лицензирования в РПЛ и финансирования с правительством Московской области, с министерством спорта и с администрацией Химок.
По этой теме есть 3 вопроса. Первый – в чем смысл ухода Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок»? В январе это событие член наблюдательного совета клуба Александр Волнушкин аргументировал снятием задачи выхода в РПЛ. Сейчас спор за место в элите российского футбола возобновился.
Второй – есть ли у «Химок» реальные платежеспособные спонсоры? В январе Василий Иванов говорил, что у клуба нет серьезного спонсора. Сразу же он подчеркнул, что разговоры о выходе в РПЛ возможны, только когда крепкий спонсор все же появятся. Сейчас команда всерьез задумалась о Премьер-лиге, но до сих пор надеется на финансирование от Московской области.
Третий – что будет с «Химками», если промоушн в РПЛ все же состоится, а руководство МО откажется от спортивного проекта?
Фото на плашке: ФК «Торпедо».