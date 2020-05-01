М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ

Между первым и четвертым местом 3 очка. Впереди «Ротор» ждет матч с «Торпедо», который в случае победы вторых сильно поменяет положение в первой четверке таблицы.

Вот реакция «Торпедо» на возможный выход «Ротора» и «Химок» в ФНЛ:

1. Главный тренер Сергей Игнашевич: «Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди.

Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен».

2. Президент «Торпедо» Елена Еленцева: «Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовало против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново».

«Чертаново» поддержал «Торпедо»: капитан команды Александр Солдатенков назвал выход «Ротора» и «Химок» в РПЛ нечестным. «Нефтехимик» (клубную позицию выразил директор Айрат Исмагилов) говорит, что тоже был готов сыграть в РПЛ.