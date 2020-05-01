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#ФНЛ #Футбол #Химки #Торпедо М #Нефтехимик #Чертаново #Ротор

М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ

01 мая, 22:48
Илья Егоров

На собрании клубов ФНЛ обсуждался вопрос по развязке сезона. И здесь мнения разделились. Почти все проголосовали за прекращение сезона. Против были только «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».

Сейчас нет информации, как именно ФНЛ собирается завершить сезон. «Матч ТВ» пишет, что итоги будут зафиксированы по текущему положению в таблице (то есть в РПЛ выходят «Ротор» и «Химки»). В этом случае протесты «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимика» (они голосовали за проведение оставшихся 11 туров) понятны.

ФК Торпедо

Игнашевич протестует против такого итога сезона. Решающая игра «Торпедо» с «Ротором» должна быть впереди

Чтобы оценить всю ситуацию, просто посмотрите верхушку таблицы ФНЛ:

Между первым и четвертым местом 3 очка. Впереди «Ротор» ждет матч с «Торпедо», который в случае победы вторых сильно поменяет положение в первой четверке таблицы.

Вот реакция «Торпедо» на возможный выход «Ротора» и «Химок» в ФНЛ:

1. Главный тренер Сергей Игнашевич: «Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди.

Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен».

2. Президент «Торпедо» Елена Еленцева: «Считаем, что если РПЛ возобновит сезон, то ФНЛ также может провести 11 туров, рассмотрев вариант продления соревнования до 9 или 16 августа. Но, как вы знаете, большинство клубов проголосовало против, за исключением нас, «Нефтехимика» и «Чертаново».

«Чертаново» поддержал «Торпедо»: капитан команды Александр Солдатенков назвал выход «Ротора» и «Химок» в РПЛ нечестным. «Нефтехимик» (клубную позицию выразил директор Айрат Исмагилов) говорит, что тоже был готов сыграть в РПЛ.

ФК Торпедо

ФНЛ же отвечает словами Ефремова. Кратко:

  • С 21 июня по 2 августа полноценно завершить сезон не получится.
  • Вариант с продлением крайнего срока завершения сезона еще менее вероятен, чем 11 туров за полтора месяца. Потому что в этом случае страдает РПЛ – старт ее нового сезона также переносится.
  • В ходе многочисленных обсуждений клубы ФНЛ обсуждали разные варианты с концом этого сезона – в том числе и дополнительные матчи, и небольшой турнир. «Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20».

Окончательно этот вопрос решит РФС.

Вопрос по финансированию «Химок». Есть информация, что сейчас бюджет клуба урезан

Еще один конфликт ФНЛ касается «Химок». В первый раз их уколол Дмитрий Губерниев:

«Мы сейчас будем забирать деньги у врачей и школ, чтобы «Химки» играли с «Зенитом»? Фигушки, пусть в первой лиге играют».

Второй панч прилетел тоже от Губерниева. Сразу же после первой ситуации ему позвонил главный тренер «Химок» Сергей Юран – об этом Губерниев написал в своем телеграм-канале:

«И звонит грозный тренер «Химок» Юран! И давай Сергей высказывать! Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно РПЛ хотят! Ежели спонсоры – милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджеты, господа футболисты. Но ведь тронут, и еще как! С детства за «Химки», но в Первой лиге».

ФК Химки

Сразу же два инсайда по спонсорам «Химок»:

  1. От все того же Губерниева: «И серьезных спонсоров у ФК «Химки» нету, а есть бюджет области родимый! И деньги сейчас надо тратить точно не на «Химки» в РПЛ, жаль Юран этого не понимает! С верой в умное Подмосковье».
  2. От Василия Конова: «Бюджет уже сильно (мягко говоря) урезан (поэтому и принудительно, без согласия игроков, в нарушение всех норм, футболистам гендир хочет сократить выплаты) со стороны области».

Дальше – новость от ТАСС (агентство связалось с генеральным директором «Химок» Василием Ивановым): сейчас клуб обсуждает вопрос лицензирования в РПЛ и финансирования с правительством Московской области, с министерством спорта и с администрацией Химок.

По этой теме есть 3 вопроса. Первый – в чем смысл ухода Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок»? В январе это событие член наблюдательного совета клуба Александр Волнушкин аргументировал снятием задачи выхода в РПЛ. Сейчас спор за место в элите российского футбола возобновился.

Второй – есть ли у «Химок» реальные платежеспособные спонсоры? В январе Василий Иванов говорил, что у клуба нет серьезного спонсора. Сразу же он подчеркнул, что разговоры о выходе в РПЛ возможны, только когда крепкий спонсор все же появятся. Сейчас команда всерьез задумалась о Премьер-лиге, но до сих пор надеется на финансирование от Московской области.

ФК Химки

Третий – что будет с «Химками», если промоушн в РПЛ все же состоится, а руководство МО откажется от спортивного проекта?

Фото на плашке: ФК «Торпедо».

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