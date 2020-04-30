Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство

Для послевоенного времени у «Спартака» 30 апреля отличная статистика: проводил пять матчей, из которых выиграл четыре, а голов не пропускал вообще.

Для 2000-х тоже неплохо: побеждал «Факел», а в 2006-м сразу после отставки Александра Старкова в гостях разгрохал «Зенит» – 4:1.

Для 2010-х вообще здорово: победное дерби с ЦСКА в 2011-м с единственным голом Ари, а еще 2:0 над «Локомотивом» в 2016-м.

«Локо» тогда боролся за тройку, у «Спартака» – один из последних шансов уцепиться за еврокубки. «Локо» в матче – лучше, интереснее и острее, но забил в свои ворота, а в конце пустил контратаку. Перед игрой между ними было восемь очков разницы. Итог чемпионата – «Спартак» в еврокубках, «Локо» – мимо них (набрали поровну очков, «Спартак» – выше).