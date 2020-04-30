Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство
Для послевоенного времени у «Спартака» 30 апреля отличная статистика: проводил пять матчей, из которых выиграл четыре, а голов не пропускал вообще.
Для 2000-х тоже неплохо: побеждал «Факел», а в 2006-м сразу после отставки Александра Старкова в гостях разгрохал «Зенит» – 4:1.
Для 2010-х вообще здорово: победное дерби с ЦСКА в 2011-м с единственным голом Ари, а еще 2:0 над «Локомотивом» в 2016-м.
«Локо» тогда боролся за тройку, у «Спартака» – один из последних шансов уцепиться за еврокубки. «Локо» в матче – лучше, интереснее и острее, но забил в свои ворота, а в конце пустил контратаку. Перед игрой между ними было восемь очков разницы. Итог чемпионата – «Спартак» в еврокубках, «Локо» – мимо них (набрали поровну очков, «Спартак» – выше).
Во многом благодаря этому результату во главе «Спартака» удержался Дмитрий Аленичев, поскольку клуб квалифицировался в Лигу Европы, но там все сложилось катастрофично – вылет от кипрского АЕКа в первом в истории «Открытие Арены» еврокубковом матче, стыд и позор, отставка Аленичева.
Символично, что пик исторического сезона Массимо Карреры в 2016/17-м – это тоже 30 апреля. Матч 26-го тура ЦСКА – «Спартак», Решающий в чемпионской гонке. Расклады такие:
- Пять туров до конца, «Спартак» – первый, ЦСКА отстает на семь очков, «Зенит» – на восемь;
- При победе ЦСКА ситуация обостряется – расстояние сокращается до четырех очков, хотя календарь у «Спартака» чуть проще;
- При ничьей – у «Спартака» те же плюс семь, а еще потенциально плюс шесть от «Зенита». Комфортно;
- При победе «Спартака» все окончательно ясно – минимум те же восемь от «Зенита» и десять от ЦСКА.
ЦСКА был в форме – за четыре дня до этого побил «Локомотив» 4:0, пока «Спартак» выжал 1:0 дома с «Уралом».
Дерби проходило так:
• Уже на второй минуте мяч катился по линии спартаковских ворот – ЦСКА чудом не забил.
• ЦСКА очень мощно отыграл первые 20 минут первого тайма, но позже пропустил контратаку – Попов утащил мяч у Головина, прострелил на Луиса Адриано, и «Спартак» повел 1:0.
• Перед самым перерывом красиво головой забил Алексей Березуцкий со стандарта – 1:1;
• В начале второго тайма Васин долго ковырялся с мячом у своих ворот, отборолся Зобнин, отдал пас Попов, легко забил Глушаков – 2:1 в пользу «Спартака».
• ЦСКА наступал стихийно, но больше моментов теперь было у «Спартака» – мяч по линии ворот скакал уже у хозяев, а Промес запорол два выхода один на один.
• Конец игры – празднование «Спартака». Стать чемпионами им уже никто не помешает.
Именно тогда на пресс-конференции Массимо Каррера сказал самую запоминающуюся для тех времен фразу: «Прежде чем стать командой, мы стали семьей».
Праздник наступил уже через неделю. «Спартак» забил один гол аутсайдеру «Томи», а Каррера с досады не пришел на пресс-конференцию, зато все случилось на следующий день. На ужасном поле новенькой «Газпром Арены» «Зенит» безуспешно пытался вскрыть «Терек», потом пропустил от Мбенга, который часто забивал победные как раз «Спартаку». В конце еще удалился Шатов, и «Зенит» проиграл.
Первым о чемпионстве «Спартака» объявил Геннадий Орлов, который комментировал игру «Зенита».
Уже потом студия «Матч ТВ» с Георгием Черданцевым, Юрием Розановым и Андреем Талалаевым дозвонилась до Карреры, сидящего в ресторане с женой. Глушаков забрался на забор «Открытие Арены», ролики празднующих Комбарова, Мельгарехо, Луиса Адриано и Зе Луиша появились позже. Команда ночью отмечала в ресторане. Еще через 11 дней «Спартак» устроил праздник фанатам, которые выбежали на поле после игры с «Ахматом».
30 апреля 2016: «Спартак» делает большой шаг к еврокубкам, победив «Локомотив». Потом вылетает из них, из-за чего тренером становится Каррера.
30 апреля 2017: «Спартак» побеждает ЦСКА, и оформление чемпионства становится формальностью.
Хороший день в истории клуба.