Крылья Советов
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Евгений Фролов
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#Крылья Советов #РПЛ #Футбол #Евгений Фролов

«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

6 часов назад

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов в интервью раскритиковал правительство: «Властям плевать на народ», «Речи президента по ТВ – пустословие».

«Крылья» быстро выпустили заявление: «В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях».

Болельщиков «Крыльев» возмутило решение клуба. Они атаковали комментарии в группе клуба «ВКонтакте». Администраторы удалили часть комментариев, некоторых участников забанили. И закрыли комменты под записью (хотя остальные посты открыты).

Мы связались с пресс-службой клуба, чтобы узнать, почему все так:

– За что именно штрафуют Фролова?

– Там на сайте написано. Посмотрите внимательно формулировку.

– Написано, что он дал комментарий без согласования.

– А где там написано, что штраф?

– Вижу, что сейчас там «понесет наказание».

– Вы же понимаете, что «наказан» – это не обязательно штраф.

– То есть наказание может быть устным?

– Конечно.

Сразу после «конечно» представитель «Крыльев» завершил звонок.

Футбольный бигги

Мы проверили, почему сначала нам показалось, что клуб «оштрафует» игрока, а не «накажет». Оказывается, «Крылья Советов» отредактировали текст заявления. Сначала там было написано, что Фролов «получит штраф». Через время – «понесет наказание».

Не зря пресс-служба попросила нас внимательно перечитать заявление. И не зря объяснила всю ситуацию, сделав акцент на молча исправленном моменте.

Другие издания подтверждают, что изначально в заявлении было написано о штрафе.  Руководитель новостной службы «Чемпионата» рассказал, что «своими глазами видел про штраф в тексте». Sports.ru выпустил новость о редактуре заявления «Крыльями».

Фан-факт: «Спорт-Экспресс» никак не отреагировали на ситуацию, не дав ни одной новости.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ В СОЦ СЕТЯХ
Все фото: «Крылья Советов»
Комментарии (2)
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Егор
28 апреля 2020 07:38

Самое удивительное, что Фролов даже ничего не сказал ни про клуб, ни про область. 🤔

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Валера Полевиков
28 апреля 2020 10:33

Клуб штрафует его не за высказывания, а за факт того, что он дал интервью без согласования с клубом. Но интересное вот что: а клуб бы стал штрафовать игрока и выпускать заявление, если бы в интервью было политкорректным?

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