«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов в интервью раскритиковал правительство: «Властям плевать на народ», «Речи президента по ТВ – пустословие».
«Крылья» быстро выпустили заявление: «В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях».
Болельщиков «Крыльев» возмутило решение клуба. Они атаковали комментарии в группе клуба «ВКонтакте». Администраторы удалили часть комментариев, некоторых участников забанили. И закрыли комменты под записью (хотя остальные посты открыты).
Мы связались с пресс-службой клуба, чтобы узнать, почему все так:
– За что именно штрафуют Фролова?
– Там на сайте написано. Посмотрите внимательно формулировку.
– Написано, что он дал комментарий без согласования.
– А где там написано, что штраф?
– Вижу, что сейчас там «понесет наказание».
– Вы же понимаете, что «наказан» – это не обязательно штраф.
– То есть наказание может быть устным?
– Конечно.
Сразу после «конечно» представитель «Крыльев» завершил звонок.
Мы проверили, почему сначала нам показалось, что клуб «оштрафует» игрока, а не «накажет». Оказывается, «Крылья Советов» отредактировали текст заявления. Сначала там было написано, что Фролов «получит штраф». Через время – «понесет наказание».
Не зря пресс-служба попросила нас внимательно перечитать заявление. И не зря объяснила всю ситуацию, сделав акцент на молча исправленном моменте.
Другие издания подтверждают, что изначально в заявлении было написано о штрафе. Руководитель новостной службы «Чемпионата» рассказал, что «своими глазами видел про штраф в тексте». Sports.ru выпустил новость о редактуре заявления «Крыльями».
Фан-факт: «Спорт-Экспресс» никак не отреагировали на ситуацию, не дав ни одной новости.