«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии

Мы связались с пресс-службой клуба, чтобы узнать, почему все так:

– За что именно штрафуют Фролова?

– Там на сайте написано. Посмотрите внимательно формулировку.

– Написано, что он дал комментарий без согласования.

– А где там написано, что штраф?

– Вижу, что сейчас там «понесет наказание».

– Вы же понимаете, что «наказан» – это не обязательно штраф.

– То есть наказание может быть устным?

– Конечно.

Сразу после «конечно» представитель «Крыльев» завершил звонок.