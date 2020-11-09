Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
Виктор Будянский до ноября 2020 года был последним русским игроком с голом Серии А. Это было в 2007-м за «Асколи». Теперь в Италии забивает Алексей Миранчук за «Аталанту».
Еще Будянский запомнился по вызову в сборную России, когда ее тренировал Гус Хиддинк. Он сыграл два матча летом 2007 года – чуть более получаса против Андорры и тайм против Хорватии.
В России Будянский поиграл только в 2009 году за худшую команду РПЛ – «Химки». Все остальное время провел в Италии:
- Числился в «Ювентусе» и даже сыграл два матча за основной состав в мае 2004-го.
- Ездил в аренду в «Реджину», «Авеллино» и «Асколи».
- Был продан за три миллиона евро в «Удинезе».
- Оттуда еще ездил в аренду в «Лечче».
В Италии Будянский мечтал о «Милане» и получал звонки из Украины чаще, чем из России
Интересная параллель с Миранчуком, чей тренер сейчас – Джан Пьеро Гасперини. Будянский с ним тоже работал – в молодежке «Ювентуса».
В Италии Будянский рассказывал, что болеет за «Спартак», а хотел бы играть в «Милане» или «Барселоне». Что любимый фильм – «Гладиатор», что очень любит спагетти и слушает R’n’B. И удивлялся, что журналисты ему звонят в основном из Украины, а не России (он родился в Харьковской области).
Воспоминания о звездах – самые позитивные. Фотографировался с Зиданом, Дель Пьеро всегда его подбадривал, Буффон веселился, а Недвед соревновался с ним по красоте голов на тренировках. Липпи запомнился очень спокойным. «Играть, тренироваться – все в радость. Некоторые воспринимают его как работу. А я – как удовольствие. За которое еще и деньги платят!» – говорил Будянский.
Примерно этим он злил Константина Сарсанию, который возглавлял «Химки» и забрал Будянского в аренду. Перед важным матчем сослался на травму, а на следующий день пришел на тренировку и сказал, что здоров. Еще одна история: в перерыве игры со «Спартаком» поменялся майками с Павленко, но не учел, что второго комплекта формы у «Химок» не было. Пришлось бежать в раздевалку «Спартака» – менять обратно, чтоб доиграть матч.
«Я Будянскому потом так и сказал: «Витя, для тебя хорошо все, что вокруг футбола, а тут вкалывать надо», – объяснил Сарсания.
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Рано завершил карьеру из-за травмы
В «Удинезе» на тренировке Будянский получил травму голеностопа, неудачно прооперировался и остался вне футбола на полтора года. Контракт с «Удинезе» был расторгнут.
Если на Евро-2008 Будянский рассчитывал поехать как игрок, то на Евро-2012 уже заранее настроился просто поболеть за Россию. Тогда он восстанавливался от травмы и признавался: мысли об окончании карьеры периодически мелькают.
Будянский стал свободным агентом в 27 лет и дальше играл только в любительском футболе:
«Никак не мог восстановиться. Диагноз непонятный был – что-то с костью было не так. В итоге решил закончить. После возвращения в Россию выступал в местной любительской лиге, а теперь просто с друзьями иногда поигрываю».
Будянский живет в Белгородской области, хорошо занимается бизнесом и кайфует
Как закончил, с журналистами стал общаться реже. Суммируя его интервью с тех пор:
● «Живу в Старом Осколе. Работа, семья, дети. Можно сказать, вернулся к истокам. Туда, где провел детство и начинал играть в футбол». Будянский несколько лет назад сказал, что перестроился на другую жизнь.
● Занимается растениеводством и экспортом сельхозпродукции в Европу.
● «Детей везти до садика и школы – близко: на расстоянии 5 км. Работа и дома рядом. Нету пробок. Это радует. Белгородская область – суперская!» – из недавнего интервью.
● Там же Будянский рассказал, как возникла идея с бизнесом: восстанавливаясь после травмы, познакомился со спортсменом из Италии, вложились по половине.
● Отразился ли коронавирус? Весной 2020-го Будянский говорил: «Нас сильно не затронуло. Но в дальнейшем затронет».
● Опыт в бизнесе – давний. Будянский с 20 лет занимался автоломбардами, теперь, например, в Воронеже их семь, а партнер – друг детства, с которым тоже бизнес делит пополам.
Почему карьера не получилась лучше? Будянский рассказывал, как приехал в «Юве» с другими русскоязычными игроками – Зейтуллаевым и Коваленко:
«Хотели зарабатывать больше, но надо было стремиться жить больше футболом. Ни у кого ничего не было, а тут все появилось. Надо было больше все-таки хотеть играть в футбол, играть в основе «Ювентусе», выигрывать чемпионат Италии. Надо, чтобы было желание развиваться в спорте. А деньги бы потом пришли».