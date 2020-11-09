Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес

Примерно этим он злил Константина Сарсанию, который возглавлял «Химки» и забрал Будянского в аренду. Перед важным матчем сослался на травму, а на следующий день пришел на тренировку и сказал, что здоров. Еще одна история: в перерыве игры со «Спартаком» поменялся майками с Павленко, но не учел, что второго комплекта формы у «Химок» не было. Пришлось бежать в раздевалку «Спартака» – менять обратно, чтоб доиграть матч.

«Я Будянскому потом так и сказал: «Витя, для тебя хорошо все, что вокруг футбола, а тут вкалывать надо», – объяснил Сарсания.

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Рано завершил карьеру из-за травмы

В «Удинезе» на тренировке Будянский получил травму голеностопа, неудачно прооперировался и остался вне футбола на полтора года. Контракт с «Удинезе» был расторгнут.

Если на Евро-2008 Будянский рассчитывал поехать как игрок, то на Евро-2012 уже заранее настроился просто поболеть за Россию. Тогда он восстанавливался от травмы и признавался: мысли об окончании карьеры периодически мелькают.

Будянский стал свободным агентом в 27 лет и дальше играл только в любительском футболе:

«Никак не мог восстановиться. Диагноз непонятный был – что-то с костью было не так. В итоге решил закончить. После возвращения в Россию выступал в местной любительской лиге, а теперь просто с друзьями иногда поигрываю».