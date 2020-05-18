Алессандро Дель Пьеро

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Дель Пьеро госпитализировали из-за камней в почках
#Алессандро Дель Пьеро
Футбол
Буффон повторил рекорд Мальдини по числу матчей в Серии А
#Джанлуиджи Буффон
Все новости
Материалы
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
1
Вино, путешествия, мода и минимум мыслей о карьере – это советы Квальяреллы, как быть суперфорвардом в 36
#Фабио Квальярелла
Все материалы