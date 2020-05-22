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Как там Шумахер. Вышел из комы и лечится стволовыми клетками
В конце декабря 2013-го на горнолыжном курорте Мерибель Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму – его сразу же доставили вертолетом в больницу в Гренобль. На следующий день он впал в кому.
Через несколько дней Шумахеру сделали операцию на головном мозге. Врачи по-разному оценивали состояние Шумахера – от тяжелого до близкого к нормальному. В это время его жена Коринна попросила журналистов не штурмовать больницу в Гренобле:
«Пожалуйста, поддержите нас в общей борьбе за жизнь Михаэля. Для меня очень важно, чтобы вы облегчили жизнь врачам, позволив им работать в спокойной обстановке. Вы в полной мере можете доверять их официальным заявлениям. А сейчас, пожалуйста, оставьте нашу семью в покое».
Вот официальные заявления и главные новости, которые были дальше:
- 30 января 2014-го: Шумахера начали выводить из комы.
- Почти два месяца менеджер Шумахера Сабина Кем говорила, что он еще не вышел из комы. 3 апреля 2014-го она сказала: «Есть признаки, которые дают нам надежду».
- 13 апреля 2014 года: в палату Шумахера пытались проникнуть двое неизвестных – их остановили охранники.
- 14 апреля Кем сообщила, что после перевозки Шумахера из больницы в дом, семья больше не будет говорить о его состоянии.
- 16 июня 2014 года: Шумахер вышел из комы.
- Через 12 дней неизвестные украли больничные документы по лечению Шумахера и выставили их на продажу. Подозреваемого задержали через 2 месяца – почти сразу же он повесился в тюремной камере.
9 сентября 2014 года менеджеры Шумахера официально объявили, что он продолжит лечение дома в Лозанне. Почти сразу же к дому приставили полицию и личную охрану – всего его охраняли 15 человек.
Дальше в течение года Кем делала небольшие заявления: ограничивалась короткими фразами и говорила, что в состоянии Шумахера есть небольшие улучшения. Семья параллельно воевала с журналистами. Они запускали дроны над участком Шумахера. Некоторые медиа (Bunte, Freizeit-Revue и Freizeit-Spass) получали судебные иски от Коринны Шумахер за вмешательство в личную жизнь и ложные сведения.
Параллельно семью Шумахера донимали злоумышленники – требовали деньги за уничтожение снимков (либо выложат в соцсети), угрожали детям.
Кем периодически говорит, что ему нужно время на восстановление. Последняя новость о состоянии Шумахера в сентябре-2019. Журналисты Le Parisien пообщались с медсестрой парижского госпиталя, врачи которого консультируют Шумахера. «Да, он действительно наш пациент. И сейчас он находится в сознании».
Еще одна новость – Шумахер уже встал на ноги, но у него все еще есть проблемы с передвижением. В Париже он получал лечение стволовыми клетками. Доктор, который на определенном этапе занимался восстановлением Шумахера, сказал: «Ему потребуется 2-3 года на лечение. У него была очень сложная травма. Но он на пути к восстановлению – он борется за возвращение к более-менее нормальной жизни».
Другой доктор сказал, что сейчас Шумахер не похож на себя прежнего: он похудел, сильно изменился внешне.
Последнее сообщение было больше полугода назад (Коринна Шумахер сказала, что он медленно восстанавливается). Дом Шумахера все так же охраняет полиция, и туда есть доступ только у врачей, членов семьи и нескольких друзей. В их число входят президент FIA Жан Тодт и спортивный директор Формулы 1 Росс Браун. Но ни Браун, ни Тодт не разговаривают о ситуации вокруг состояния Шумахера.