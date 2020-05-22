Как там Шумахер. Вышел из комы и лечится стволовыми клетками

В конце декабря 2013-го на горнолыжном курорте Мерибель Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму – его сразу же доставили вертолетом в больницу в Гренобль. На следующий день он впал в кому.

Через несколько дней Шумахеру сделали операцию на головном мозге. Врачи по-разному оценивали состояние Шумахера – от тяжелого до близкого к нормальному. В это время его жена Коринна попросила журналистов не штурмовать больницу в Гренобле:

«Пожалуйста, поддержите нас в общей борьбе за жизнь Михаэля. Для меня очень важно, чтобы вы облегчили жизнь врачам, позволив им работать в спокойной обстановке. Вы в полной мере можете доверять их официальным заявлениям. А сейчас, пожалуйста, оставьте нашу семью в покое».