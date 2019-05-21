Он выжил после аварии, называл болиды «Феррари» дерьмом и чуть не врезал Сенне

• В том же году в Германии он попал в страшную аварию. На втором круге гонки в Нюрбурге Лауда неудачно вошел в поворот, потерял управление, влетел в заграждение, и его болид загорелся. Пилот получил сильный ожог, отравление ядовитым газом и пару месяцев восстанавливался в больнице. В процессе лечения Лауда впал в кому (врачи даже пару дней говорили представителям «Феррари», что сильно сомневаются, что Лауда выживет). Его откачали, а позже, когда состояние Ники нормализовалось, хирурги сделали пластическую операцию (огонь испортил геометрию век пилота), прочистили легкие и выписали его из госпитали спустя четыре недели после аварии.

Лауда вернулся в «Формулу-1», откатал в «Феррари» сезон, после чего поссорился с Энцо Феррари и ушел из команды.

Лауда прервал гонку из-за сильнейшего дождя, это взбесило Феррари

После восстановления Лауда неоднократно поднимал вопрос о безопасности пилотов «Формулы-1»: говорил о том, что трассы не соответствуют нормам, неоднократно заявлял, что нужно пересмотреть устройство болидов. На выпады Лауды не реагировали – это сильно бесило его, и Ники еще больше бомбил в интервью.

В конце концов протесты Лауды закончились тем, что в 1976 году в Италии он закончил гонку из-за сильного дождя. Его болид занесло на повороте, он выровнялся, припарковался возле обочины и вышел. Благодаря этому пилот «Макларена» Джеймс Хант выиграл гонку, а потом и весь чемпионат (обогнав Лауду в общем зачете всего на одно очко).

На тот момент у Энцо Феррари и Лауды были не самые лучшие отношения. Боссу «Феррари» не нравились слова гонщика о болидах. Плюс Лауда конфликтовал с одним из директоров команды. После гонки в Италии Феррари вызвал Лауду в свой офис, где они просидели 4 часа, обсуждая дальнейшее сотрудничество. Именно на этой встрече Лауда назвал при руководстве автомобили «Феррари» дерьмом и объявил об уходе из команды. Через пару дней после ссоры появились новости, что Ники ушел в команду «Брэбем».

За это Энцо Феррари разнес его: «Лауда хуже Иуды. За тридцать палок колбасы он продал себя конкурентам».