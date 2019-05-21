Он выжил после аварии, называл болиды «Феррари» дерьмом и чуть не врезал Сенне
Сегодня в возрасте 70 лет умер великий гонщик «Формулы-1» Ники Лауда. В последнее время у Лауды было совсем плохо со здоровьем. Его мучал грипп, ему пересаживали легкие, а австрийская пресса писала, что Лауде делали диализ почек (по-простому: удаляли из органов избыток воды).
«С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи. Его уникальные достижения как спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость. Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, и его будет не хватать», – говорилось в заявлении семьи.
Для мира гонок эта огромная утрата.
Лауда взял кредит, потому что семья отказалась помогать ему строить карьеру
Лауду часто спрашивали, кому он больше всего благодарен за помощь в своей карьере. Журналисты хотели услышать хорошие слова в адрес Энцо Феррари (бывший владелец и основатель команды «Феррари»). Но Лауда всегда отвечал: «Самому себе».
На ранних этапах карьеры ему действительно никто не помогал. Родители отказались финансировать, когда Ники заявил, что будет выступать в серии «Мини». Пришлось два года гонять в этой серии, а потом брать первый кредит в банке и выкупать место в команде «Марч».
В «Формуле-2», в которой он начал карьеру в «Марче», было довольно легко. В конце сезона-1971 боссы пригласили его выступать в «Формулу-1» (на тот момент «Марч» был и там, и там), но Лауде было сложно конкурировать с соперниками. Во-первых, он был не так опытен. Во-вторых, болиды, предоставляемые «Марчем», по мощности были хуже тех, что, например, были у «Феррари».
На нескольких гран-при Лауда сошел с дистанции, после этого впал в депрессию, но вовремя собрался, взял еще один кредит, выкупил место в команде BRM и продолжил выступления в «Формуле-1». На этот раз повезло.
Лаудой лично интересовался основатель «Феррари»
За BRM Лауда гонял один сезон, да и тот запомнился лишь одним успешным гран-при. На гонке в Бельгии Лауда занял пятое место. На его удачу там был основатель «Феррари» Энцо Феррари. Он и пригласил Ники в свой офис на переговоры.
С Феррари Лауда встретился спустя четыре дня после заезда в Бельгии. Как рассказывал гонщик, они буквально за полчаса уладили все вопросы и подписали контракт. Лауда начал тренировки на следующий день, а Феррари говорил об этом: «Великий день для «Формулы-1» и нашей команды. Лауда отличается от остальных гонщиков чувством трассы и автомобиля. Он понимает ритм гонки. Думаю, «Феррари» сделала огромное вложение в будущее команды, подписав контракт с этим пилотом».
Вместе с «Феррари» Лауда пережил много важных моментов не только в своей истории, но и в истории «Формулы-1»:
• Стал чемпионом мира в 1975 и 1977 годах. Свое третье чемпионство (1984 год) уже завоюет в статусе гонщика команды «Макларен».
• В 1976 году на гран-при Великобритании он одержал пятую победу подряд, набрав в два раза больше очков, чем ближайший преследователь. Это второй результат в истории «Формулы-1».
• В том же году в Германии он попал в страшную аварию. На втором круге гонки в Нюрбурге Лауда неудачно вошел в поворот, потерял управление, влетел в заграждение, и его болид загорелся. Пилот получил сильный ожог, отравление ядовитым газом и пару месяцев восстанавливался в больнице. В процессе лечения Лауда впал в кому (врачи даже пару дней говорили представителям «Феррари», что сильно сомневаются, что Лауда выживет). Его откачали, а позже, когда состояние Ники нормализовалось, хирурги сделали пластическую операцию (огонь испортил геометрию век пилота), прочистили легкие и выписали его из госпитали спустя четыре недели после аварии.
Лауда вернулся в «Формулу-1», откатал в «Феррари» сезон, после чего поссорился с Энцо Феррари и ушел из команды.
Лауда прервал гонку из-за сильнейшего дождя, это взбесило Феррари
После восстановления Лауда неоднократно поднимал вопрос о безопасности пилотов «Формулы-1»: говорил о том, что трассы не соответствуют нормам, неоднократно заявлял, что нужно пересмотреть устройство болидов. На выпады Лауды не реагировали – это сильно бесило его, и Ники еще больше бомбил в интервью.
В конце концов протесты Лауды закончились тем, что в 1976 году в Италии он закончил гонку из-за сильного дождя. Его болид занесло на повороте, он выровнялся, припарковался возле обочины и вышел. Благодаря этому пилот «Макларена» Джеймс Хант выиграл гонку, а потом и весь чемпионат (обогнав Лауду в общем зачете всего на одно очко).
На тот момент у Энцо Феррари и Лауды были не самые лучшие отношения. Боссу «Феррари» не нравились слова гонщика о болидах. Плюс Лауда конфликтовал с одним из директоров команды. После гонки в Италии Феррари вызвал Лауду в свой офис, где они просидели 4 часа, обсуждая дальнейшее сотрудничество. Именно на этой встрече Лауда назвал при руководстве автомобили «Феррари» дерьмом и объявил об уходе из команды. Через пару дней после ссоры появились новости, что Ники ушел в команду «Брэбем».
За это Энцо Феррари разнес его: «Лауда хуже Иуды. За тридцать палок колбасы он продал себя конкурентам».
После «Феррари» Лауда завершил карьеру, основал бизнес, но вернулся к гонкам
Жизнь Ники Лауды после разрыва «Феррари» можно разделить на несколько этапов.
Первый – он гонял за «Брэбем» и «Макларен». В составе второй команды он выиграл свое третье чемпионство. Кстати, в 1979 году он завершал карьеру, говорил, что хочет заняться бизнесом, основал авиакомпанию Lauda Air, но благодаря «Макларену» вернулся в большой спорт.
Второй – официально завершил карьеру в 1985 году. С этого момента он полностью посвятил себя Lauda Air, чуть позже ушел в Ausrian Airlines, а потом принял предложение от Ford. Два года Лауда помогал команде «Ягуар» развиваться в «Формуле-1».
Лауда неоднократно отмечал, что ему нравится авиабизнес. После завершения карьеры он руководил четырьмя авиакомпаниями, вкладывался в разработку частных самолетов и периодически подрабатывал экспертом и комментатором на немецком, австрийском и британском ТВ.
Лауда посылал Сенну, он ненавидел тупые вопросы журналистов
Ники Лауда знаменит не только отличными выступлениями, но и весьма скверным характером. Он прерывал запланированное интервью, если журналист задаст неосторожный вопрос, мог оскорбить прессу, если она переключалась с одной темы на другую.
Партнеры и соперники тоже страдали от Лауды. Например, вот, что он рассказывал о первой встрече с Айртоном Сенной: «Впервые Сенна попался мне на глаза в Монте-Карло в 1984-м. Я проехал тренировочный круг, а затем начал квалификацию. Я наткнулся на медленную машину, а ее пилот вообще не смотрел в зеркала и не пропускал меня. Мой круг был уничтожен. Я нашел его потом в боксах и спросил: «Почему ты такой идиот? Ты – новичок, ты должен уважать всех». Он посмотрел на меня и показал средний палец. Не знаю, почему я тогда не врезал этому ублюдку».
Самое интересное, что на следующей гонке Лауды отомстил Сенне. Лауда показал лучший круг, специально остался на трассе, дождался выезда Сенны и заблокировал его, остановившись посреди дороги. Сенна после гонки попробовал разобраться с Ники в боксах. Но Лауда ответил ему знакомым жестом:
Позже Лауда говорил: «После этого случая мы дружили с Сенной. У нас были великолепные отношения».
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Лауду будут всегда помнить, как отличного гонщика, который появляется на мероприятиях в кепке с логотипом главного спонсора. Он был многократным призером различных гран-при, победителем ЧМ, отличным телеэкспертом и великолепным руководителем. Под его руководством «Ягуар» преодолел статус аутсайдера и стал крепким середняком, он приносил титулы «Макларену» и «Феррари». А еще он сделал важное нововведение в мир гонок: открыл персональных тренеров для пилотов «Формулы-1».
Кроме того, в том числе после его аварии организаторы «Формулы-1» начали задумываться об улучшении мер безопасности пилотов.