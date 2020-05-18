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Куда пропал Чиди Одиа

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Чиди Одиа пришел в ЦСКА в 2004 году из молдавского «Шерифа». Его достижения в России:

💯 больше 100 матчей в РПЛ и два чемпионства;

🥇 пять Кубков России;

⚡️ Кубок УЕФА.

«Чиди Одиа поражал спокойствием, – говорил экс-защитник ЦСКА Семен Федотов. – Со стороны могло показаться, что ему все пофиг, но при этом на поле был в порядке, двигался. Один из лучших защитников РПЛ на тот момент. Только в последние годы сдал – то ли мотивация пропала, то ли травмы замучили».

Матч против «Манчестер Юнайтед» в «Лужниках». 2009-й год.

В феврале 2012 года ЦСКА расторг контракт с Одиа. В 28 лет он закончил с футболом из-за травм, но через три года вернулся и сыграл за клуб «Юлиус Бергер», с которым в 2000-м выигрывал чемпионат Нигерии. В сентябре 2015-го генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал: «Последний раз с ним общался около года назад: Чиди открыл какой-то бизнес и просил оказать содействие в получении российской визы. Потом он уехал в Америку, и там след его простыл».

В 2016-м брат Чиди Одиа Солос рассказал, что с его братом все в порядке: живет в нигерийском городе Порт-Харкорт, до этого отдыхал и лечил колено в бельгийском Антверпене и не общается со СМИ из-за скандала, когда жена обвинила его в домашнем насилии и уехала в Портленд.

Инстаграм Чиди Одиа

Экс-нападающий ЦСКА Сергей Даду общается с Одиа, но не раскрывает его для русских медиа: «Меня однажды просили связать его с российским корреспондентом. Но Чиди не хочет общаться с вашей прессой. Он сильно обижен. Кто-то распространил информацию, что он работает таксистом, многие подхватили. 

Одиа – своеобразный человек, очень ранимый. А так у него все хорошо, он живет в Бельгии. Насколько я знаю, его род деятельности связан с футболом, но детали мне неизвестны, он мне не рассказывал». 

По словам Даду, до Бельгии Одиа жил в Бостоне.

Сейчас Одиа 36 лет. В декабре 2015-го он завел инстаграм, а в ноябре 2019-го выложил фотографию сына и подписал на русском: «Мой сын». В 2018 году Одиа приезжал в Россию на матчи сборной Нигерии на чемпионате мира и активно постил оттуда фотографии и видео: смотрел на Хорватию с трибун из Калининграда и вечером вместе с вратарем Винсентом Эньямой разбирал игру Месси перед матчем с Аргентиной в Санкт-Петербурге.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В инстаграме под постами Одиа собирает комментарии от болельщиков ЦСКА, а два последних года сам себя поздравлял с днем рождения. Это последнее фото, которое он опубликовал в инстаграме в конце апреля:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Russian Look / Global Look Press
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