Куда пропал Чиди Одиа

Экс-нападающий ЦСКА Сергей Даду общается с Одиа, но не раскрывает его для русских медиа: «Меня однажды просили связать его с российским корреспондентом. Но Чиди не хочет общаться с вашей прессой. Он сильно обижен. Кто-то распространил информацию, что он работает таксистом, многие подхватили.

Одиа – своеобразный человек, очень ранимый. А так у него все хорошо, он живет в Бельгии. Насколько я знаю, его род деятельности связан с футболом, но детали мне неизвестны, он мне не рассказывал».

По словам Даду, до Бельгии Одиа жил в Бостоне.

Сейчас Одиа 36 лет. В декабре 2015-го он завел инстаграм, а в ноябре 2019-го выложил фотографию сына и подписал на русском: «Мой сын». В 2018 году Одиа приезжал в Россию на матчи сборной Нигерии на чемпионате мира и активно постил оттуда фотографии и видео: смотрел на Хорватию с трибун из Калининграда и вечером вместе с вратарем Винсентом Эньямой разбирал игру Месси перед матчем с Аргентиной в Санкт-Петербурге.