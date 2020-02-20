Черышев + еще 3 русских, которые забивали в плей-офф ЛЧ за иностранные клубы
Денис Черышев вышел на поле в матче с «Аталантой» во втором тайме и спустя две минуты забил гол. Этот мяч особо ничего не решал – «Валенсия» уже к тому моменту горела со счетом 0:4. Хотя страницу с историей российских игроков в плей-офф Лиги чемпионов Черышев своим голом обновил:
- Его мяч стал первым в плей-офф ЛЧ для российских игроков впервые с 25 февраля 2014 года – тогда Олег Шатов забил дортмундской «Боруссии».
- Всего же это восьмой гол русских игроков в плей-офф ЛЧ.
- Это самый быстрый гол для «Валенсии» в ЛЧ после выхода на замену.
Для российских игроков, выступающих за иностранные клубы, это всего лишь пятый гол в плей-офф Лиги чемпионов, начиная с сезона-1992/93:
1. Игорь Корнеев забил за «Барсу» в ворота «ПСЖ» в 1995 году.
2. Легендарный гол Дмитрия Аленичева в финале ЛЧ против «Монако».
3. «Арсеналу» вечно не везет с соперниками в плей-офф ЛЧ: то «Барса», то «Бавария». В сезоне-2010/11 была «Барселона». Благодаря голу Аршавина «Арсенал» победил в домашней игре – 2:1. Но в ответной встрече «Барса» была лучше (3:1) и прошла дальше
4. Денис Черышев забил «Аталанте» в феврале-2020.