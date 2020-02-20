РБ Лейпциг
Лига чемпионов
Футбол
Кристофер Нкунку
Тимо Вернер
Лукас Клостерманн
Тоттенхэм
Поделиться:
Комментарии:
0
#РБ Лейпциг #Футбол #Лига чемпионов #Тоттенхэм #Тимо Вернер #Кристофер Нкунку #Лукас Клостерманн

Трое игроков «РБ Лейпцига» вышли на матч ЛЧ в неправильных футболках – с бесцветным лого спонсора

20 февраля, 00:39

Забавную ошибку допустили администраторы «Лейпцига» перед матчем с «Тоттенхэмом». Команда вышла в черном комплекте формы, но у Вернера и Нкунку она отличалась от варианта остальных.

Присмотритесь: у Вернера на этой фотографии логотип «Ред Булла» оформлен в белом цвете. На форме Шика (на заднем плане) спонсорское лого оформлено в традиционных цветах.

А вот фото покрупнее.

На этой фотографии еще и видно, что в неправильной майке на матче появился и Клостерманн. Почему так получилось – этот вопрос задавали даже болельщики «Лейпцига» в социальных сетях.

Перед вторым таймом это исправили, и троица вышла уже в нормальных майках. Так что есть версия, что это всего лишь ошибка.

Все фото: твиттер РБ Лейпциг
Текст о футбольных формах:
Все опять сходят с ума из-за формы Нигерии. Ее сделали, опираясь на традиционный наряд и уличный стиль
«Боруссия» вышла в черной форме в честь 110-летия. Этот вариант – отсылка к истории
Шум вокруг adidas и новой формы России. Говорят, и игроки, и РФС недовольны
Новую форму «Ювентуса» разрабатывал скейт-бренд. Такое сотрудничество – слияние футбола и моды
У Италии новая форма. Символизирует возрождение, давний матч с Аргентиной и молодых игроков
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РБ Лейпциг
#Футбол
#Лига чемпионов
#Тоттенхэм
#Тимо Вернер
#Кристофер Нкунку
#Лукас Клостерманн