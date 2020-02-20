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Трое игроков «РБ Лейпцига» вышли на матч ЛЧ в неправильных футболках – с бесцветным лого спонсора
20 февраля, 00:39
Забавную ошибку допустили администраторы «Лейпцига» перед матчем с «Тоттенхэмом». Команда вышла в черном комплекте формы, но у Вернера и Нкунку она отличалась от варианта остальных.
Присмотритесь: у Вернера на этой фотографии логотип «Ред Булла» оформлен в белом цвете. На форме Шика (на заднем плане) спонсорское лого оформлено в традиционных цветах.
А вот фото покрупнее.
На этой фотографии еще и видно, что в неправильной майке на матче появился и Клостерманн. Почему так получилось – этот вопрос задавали даже болельщики «Лейпцига» в социальных сетях.
Перед вторым таймом это исправили, и троица вышла уже в нормальных майках. Так что есть версия, что это всего лишь ошибка.
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