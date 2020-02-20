Трое игроков «РБ Лейпцига» вышли на матч ЛЧ в неправильных футболках – с бесцветным лого спонсора

На этой фотографии еще и видно, что в неправильной майке на матче появился и Клостерманн. Почему так получилось – этот вопрос задавали даже болельщики «Лейпцига» в социальных сетях.

Перед вторым таймом это исправили, и троица вышла уже в нормальных майках. Так что есть версия, что это всего лишь ошибка.