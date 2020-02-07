Все опять сходят с ума из-за формы Нигерии. Ее сделали, опираясь на традиционный наряд и уличный стиль
В 2018-м перед началом ЧМ Нигерия вместе с Nike поразила мир: выпустила классную форму с отсылками к варианту из девяностых. Заодно добавила коллекцией одежды (куртки, брюки, худи), которые также разбомбили рынок.
За несколько дней до старта ЧМ-2018 Nike опубликовал данные: три миллиона человек со всего мира сделали предзаказ этой футболки, что оказалось рекордом.
Спустя два года Nike и Нигерия сотворили еще один шедевр.
На презентации этой формы присутствовали Дрейк и известный модельер Вирджил Абло.
Nike снова опирался на ретро-дизайн при создании комплекта. Представитель компании сообщил The Sun, что они отказались от стандартных шаблонных комплектов, сделанных для других сборных, из-за ажиотажа вокруг комплекта, подготовленного специально под ЧМ-2018. Новый комплект сочетает в себе дизайн традиционного нигерийской мантии агбада и уличный стиль.
В новом комплекте Нигерия сыграет на КАН-2021 и на ЧМ-22. Вместе с майками в продажу скоро поступят пончо, платья, олимпийки, кепки, выполненные в той же цветовой гамме и украшенные тем же узором, что и основная форма сборной Нигерии.
Хотя креативные футболки для сборной Нигерии – довольно частое явление.
В этом году Nike постарался не только для Нигерии, но и для сборных США и Южной Кореи. Посмотрите, какая красота:
В социальных сетях восхищаются дизайном маек сборной Нигерии.
«Демографическая карта Нигерии меня ужасает, но их формы я люблю».
«Не знаю, как, но Nike превзошел самого себя».
«Рома» тоже восхитилась новым дизайном. Она предложила болельщикам нарисовать вариант формы с тем же узором и пообещала передать лучшие работы в Nike.
«Мне определенно нужна новая форма Нигерии до того, как это дерьмо раскупят».
Еще пользователи вспомнили комплект формы сборной Кении на ОИ-2020. Говорят, Nike вдохновились работами для Нигерии, но этот вариант выглядит значительно хуже.
«Я – большой фанат формы Нигерии. Вспоминаю два комплекта сборной Англии и понимаю, что это позор».