Все опять сходят с ума из-за формы Нигерии. Ее сделали, опираясь на традиционный наряд и уличный стиль

Nike снова опирался на ретро-дизайн при создании комплекта. Представитель компании сообщил The Sun, что они отказались от стандартных шаблонных комплектов, сделанных для других сборных, из-за ажиотажа вокруг комплекта, подготовленного специально под ЧМ-2018. Новый комплект сочетает в себе дизайн традиционного нигерийской мантии агбада и уличный стиль.

В новом комплекте Нигерия сыграет на КАН-2021 и на ЧМ-22. Вместе с майками в продажу скоро поступят пончо, платья, олимпийки, кепки, выполненные в той же цветовой гамме и украшенные тем же узором, что и основная форма сборной Нигерии.

Хотя креативные футболки для сборной Нигерии – довольно частое явление.