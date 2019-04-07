«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге
Красноярский «Енисей» повторит судьбу тульского «Арсенала» – тот в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге досрочно вылетел под руководством Дмитрия Аленичева.
В 22 туре РПЛ располагающийся на последнем месте «Енисей» встречался с «Уралом» (14-й командой в таблице). Воскресенье уже началось для красноярцев неудачно – выиграл конкурент в борьбе за место в лиге, причем неожиданно: «Уфа» переиграла крепкий «Ростов». Минус восемь до зоны стыков – угрожающее отставание.
Матч в итоге стал одним из самых ярких нынешней весной (если даже не самым), но «Енисею» он принес лишь горечь. Команда обыгрывала «Урал» 2:0 к 71-й минуте, но пропустила трижды и проиграла. Стало окончательно ясно, что «Енисей» не выберется. Вылет клуба – лишь вопрос времени.
Причин сразу несколько.
• Минус восемь за восемь туров до конца – это очень много. «Сокол», «Ротор», «Шинник», «Ростов», «Химки», «Сибирь», «Анжи», «СКА-Хабаровск» – все эти клубы в РПЛ после 22 тура отставали на семь и более очков до спасительной зоны и выбраться никто из них не смог. Пожалуй, только у «Москвы» (в 2003-м – «Торпедо-Металлурга») получилось отыграть минус пять, но кто следил за этим чемпионатом, те помнят, как это происходило.
• У «Енисея» еще и самый сложный календарь из всех аутсайдеров. Команда Аленичева сыграла из топ-5 дважды только с ЦСКА, а матчи с «Зенитом», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком» еще впереди.
• В команде непонятно что творится – ее покинул болгарин Занев, раскритиковав Аленичева, против тренера ополчились и болельщики. Совершить прорыв в таких условиях просто нереально.
• Касаемо матча с «Уралом», можно проиграть 0:1 или 1:2, но получить 2:3, ведя еще 2:0 за 20 минут до конца – слишком тяжелый удар. Психологически это невероятно сложно пережить.
• «Енисей» чаще всех проигрывает, больше всех пропускает. Еще из статистических моментов – чаще всех попадает в офсайды, реже отбирает мяч и использует дриблинг. Наспех собранная перед сезоном команда не может похвастаться какими-либо яркими личностями или игроками, которыми бы интересовались клубы из первой половины чемпионата и которые были бы способны делать разницу, решать моменты, выигрывать матчи.
Таким образом, у «Енисея» нет никаких ресурсов для чудесного спасения – ни кадровых, ни психологических, ни «календарных». В ФНЛ этот клуб можно провожать уже сейчас.
Впрочем, болельщики будут жить надеждой до последнего. Они имеют право мечтать. Самый последний шанс на спасение еще остается – «Енисей» на следующей неделе примет «Уфу», где при победе сможет сократить отставание от зоны стыков до пяти очков. И тогда мы получим небольшую интригу. Но причины выше слишком очевидны для понимания: даже при успехе в игре с уфимцами «Енисею» не спастись.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск) – 3:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ятченко, 21 (с пенальти); 0:2 – Зотов, 63; 1:2 – Димитров, 72; 2:2 – Погребняк, 85; 3:2 – Панюков, 87.
Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бикфалви, Бумаль (Погребняк, 68), Егорычев (Жигулев, 73), Эль-Кабир, Панюков.
Енисей: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко (Костюков, 84), Торбинский (Комолов, 46), Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев, 58).
Предупреждения: Страндберг, 13 – Торбинский, 25; Данченко, 83; Костюков, 90+2.