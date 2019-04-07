«Енисей» точно вылетит из РПЛ. Его убили 15 безумных минут в Екатеринбурге

Причин сразу несколько.



• Минус восемь за восемь туров до конца – это очень много. «Сокол», «Ротор», «Шинник», «Ростов», «Химки», «Сибирь», «Анжи», «СКА-Хабаровск» – все эти клубы в РПЛ после 22 тура отставали на семь и более очков до спасительной зоны и выбраться никто из них не смог . Пожалуй, только у «Москвы» (в 2003-м – «Торпедо-Металлурга») получилось отыграть минус пять, но кто следил за этим чемпионатом, те помнят, как это происходило.



• У «Енисея» еще и самый сложный календарь из всех аутсайдеров . Команда Аленичева сыграла из топ-5 дважды только с ЦСКА, а матчи с «Зенитом», «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком» еще впереди.



• В команде непонятно что творится – ее покинул болгарин Занев, раскритиковав Аленичева, против тренера ополчились и болельщики . Совершить прорыв в таких условиях просто нереально.



• Касаемо матча с «Уралом», можно проиграть 0:1 или 1:2, но получить 2:3, ведя еще 2:0 за 20 минут до конца – слишком тяжелый удар. Психологически это невероятно сложно пережить.



• «Енисей» чаще всех проигрывает, больше всех пропускает . Еще из статистических моментов – чаще всех попадает в офсайды, реже отбирает мяч и использует дриблинг. Наспех собранная перед сезоном команда не может похвастаться какими-либо яркими личностями или игроками, которыми бы интересовались клубы из первой половины чемпионата и которые были бы способны делать разницу, решать моменты, выигрывать матчи.



Таким образом, у «Енисея» нет никаких ресурсов для чудесного спасения – ни кадровых, ни психологических, ни «календарных». В ФНЛ этот клуб можно провожать уже сейчас.