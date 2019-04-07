Сигурдссон забивает за ЦСКА только в топ-матчах. Уже в 19 лет его считают звездой
Ключевой игрок дерби «Спартака» и ЦСКА – 19-летний полузащитник Арнор Сигурдссон. Исландец оформил дубль в начале второго тайма, но был хорош и без голов: нанес пять ударов, показал 70% точности передач.
Его игра в матче с ЦСКА показательна еще и с другой стороны. Подтвердилась важная тенденция о том, что за ЦСКА Арнор отмечается голами только в играх с топ-соперниками.
Сигурдссон забивал «Роме» и «Реалу» в Лиге чемпионов, а в чемпионате отличился в играх с «Зенитом» и со «Спартаком». С момента перехода из «Норчепинга» он забил за ЦСКА уже пять мячей – хороший результат, если смотреть на уровень соперников.
Парадоксально, но у Сигурдссона нет ни одного гола или результативного паса в матчах с менее статусными командами. Весной его уже дважды выпускали со скамейки, хотя до перерыва в чемпионате Арнор был основным игроком ЦСКА.
«Я доволен тем, как все складывается. Это были очень хорошие полгода. Я наслаждаюсь каждой секундой в ЦСКА. У меня есть доверие тренера, это важно для меня, я стараюсь его оправдывать», – рассказывал Сигурдссон во время сборов.
В ЦСКА тоже не разочаровались в Арноре. Летом за него заплатили 4 миллиона евро, а Гончаренко говорил о серьезном потенциале такого трансфера. В звездный статус Сигурдссона верят и в Исландии – там его уже считают классным футболистом.
Развиваться Арнору помогает сдержанное отношение к жизни:
- Он не употребляет алкоголь и не посещает ночные клубы.
- Близок с семьей. 16 родственников приезжали на «Бернабеу», когда ЦСКА играл с «Реалом».
- Младшие брат и сестра тоже занимаются футболом. Естественно, что берут пример с Арнора.
- Постоянно занимается саморазвитием: занимается на дистанционных курсах, учит языки, ходит в тренажерку.
- Сигурдссон – универсальный игрок. Он так работает над собой, что может закрыть любое место в полузащите.
«Он вообще не пьет, не ходит по клубам – все мысли о футболе. Сон, еда, тренировки, снова сон, снова еда, снова тренировки. Если будет продолжать в том же духе, достигнет большого успеха», – говорил его агент Бьярки Гуннлаугссон.
После матча со «Спартаком» Сигурдссон отметил, что все могло пойти по-другому в случае гола «Спартака» в первом тайме. Потом он поделился собственными эмоциями от мячей в ворота «Спартака»:
«Мяч метался, были штанги, перекладины, но я верил, что смогу забить. Было очень важно поразить ворота.
Это выдающийся матч, все говорят о его важности. Мы прекрасно это понимали, поэтому забить два гола в таком противостоянии дорогого стоит. Очень счастливы, что удалось победить».
Сейчас ясно одно – ЦСКА точно угадал с покупкой Сигурдссона. Арнор уже стал лицом перестройки, которая протекает без серьезного ущерба для результатов. Такой итог даже важнее голов в дерби.