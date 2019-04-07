Сигурдссон забивает за ЦСКА только в топ-матчах. Уже в 19 лет его считают звездой

Ключевой игрок дерби «Спартака» и ЦСКА – 19-летний полузащитник Арнор Сигурдссон. Исландец оформил дубль в начале второго тайма, но был хорош и без голов: нанес пять ударов, показал 70% точности передач.

Его игра в матче с ЦСКА показательна еще и с другой стороны. Подтвердилась важная тенденция о том, что за ЦСКА Арнор отмечается голами только в играх с топ-соперниками.