Краснодар
РПЛ
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#Краснодар #РПЛ

Помните: Puma сделала клубам форму без лого? Продолжение: перед «Боруссией» извинились, а «Краснодару» играть в такой запретил регламент

вчера, 23:10

РПЛ

Месяц назад мы писали о том, какими третьи формы клубов делала Puma. По центру шел технический спонсор, потом две полоски, между которыми – название команды. Титульный спонсор – ниже.

У многих клубов формы были сделаны будто бы по шаблону, о чем ходило много шуток в соцсетях.

Puma придумала новаторский дизайн форм: без лого и с названием клуба по центру. Но раздала одинаковый шаблон всем клубам

«Краснодар» тоже представил такую форму.

«Краснодар»

На этой форме не видно логотипа клуба. Не нашлось его и на игре против «Локомотива».

Разве что на шортах и очень бледно.

РПЛ

РПЛ

В телеграм-канале журналиста Севастиана Терлецкого есть объяснение: это нарушение регламента РПЛ (пункт 9.9) – на лицевой стороне обязательно должен быть логотип клуба. Но наказание за невыполнение не предусмотрено.

Звучит этот пункт так: «Эмблема Клуба размером не более 100 кв.см должна быть размещена на передней стороне футболки игрока в левой верхней части, либо по центру».

На игру с «Ахматом» «Краснодар» вышел в той же форме. Уже с логотипом на груди.

РПЛ

Дортмундская «Боруссия» оказалась в похожей ситуации в Лиге чемпионов. В первом туре группового этапа она играла против «Бешикташа» в той же третьей форме, где вместо логотипа было название команды.

www.imago-images.de / Global Look Press

Глава Puma Бьорн Гульден уже извинился за это и пообещал в будущем учесть отзывы фанатов при разработке следующих комплектов.

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