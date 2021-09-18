Помните: Puma сделала клубам форму без лого? Продолжение: перед «Боруссией» извинились, а «Краснодару» играть в такой запретил регламент

Месяц назад мы писали о том, какими третьи формы клубов делала Puma. По центру шел технический спонсор, потом две полоски, между которыми – название команды. Титульный спонсор – ниже.

У многих клубов формы были сделаны будто бы по шаблону, о чем ходило много шуток в соцсетях.

Puma придумала новаторский дизайн форм: без лого и с названием клуба по центру. Но раздала одинаковый шаблон всем клубам

«Краснодар» тоже представил такую форму.