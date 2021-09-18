Самый взрывной тренер России – Гогниев пропускает 13 игр в год из-за поведения: мат, агрессия и толчок судьи
Спартак Гогниев завершил карьеру в 2018-м, а на следующий год возглавил «Аланию». В спортивном плане уже есть что вспомнить:
- Вывел «Аланию» в ФНЛ .
- Клуб при нем установил рекордную победную серию.
- В ФНЛ «Алания» запомнилась яркой атакующей игрой. В одном из матчей она сыграла вничью, проигрывая 1:4 к 77-й минуте.
- «Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, но не сыграла в стыковых матчах только лишь из-за реконструкции стадиона.
Неспортивные моменты тоже были. И немало.
Что случилось сейчас
Следующие пять матчей «Алания» проведет без главного тренера – так строго Гогниев дисквалифицирован за нецензурную брань, да еще и оштрафован на 100 тысяч рублей. Произошло это в игре против «Волгаря». Гогниев наказан за конфликт с официальными лицами матча и соперниками.
Комментарий Гогниева: «Должны были выигрывать но вмешалось кое-что – не будем обсуждать. Единственное, что хочется сказать – когда играем с «Волгарем», все время что-то происходит. То они ворота наши меряют, то у них сегодня воды не было, чтобы поле намочить. Такие вещи футбол вообще не красят».
Что было раньше
В марте 2021-го во время игры «Алании» и «Томи» Гогниев повздорил с судьей Артемом Чистяковым, который написал в протоколе, что Гогниев ударил его в живот – это подтвердил и делегат матча.
Гогниев позже извинился, но уточнил: «Все увидели только одну сторону медали».
Он мог остаться без футбола даже на два года, но КДК оценил его действия как толчок – это дисквалификация на восемь игр. А могло быть хуже.
Какой еще был случай
В 2019-м был информация о том, что Гогниев уводил команду с поля в контрольном матче против СКА, протестуя против судейства. Произошло это на 28-й минуте.
Позже оказалось, что это была инициатива ростовского клуба. Тренер СКА Геннадий Степушкин пояснил: «Гогниев стал просто призывать своих футболистов к откровенной грубости в борьбе с нашими. Я все понимаю, молодой, горячий тренер, но, к сожалению, именно он создал нездоровую обстановку на поле.
Я обратился к Спартаку и спросил: «Скоро чемпионат, зачем это надо делать?» Эмоции эмоциями, но перед стартом первенства травмы никому не нужны. Ответа не получил, поэтому, видя до добра это не доведет, я сказал ребятам уходить с поля».
Как вообще он общается
У Гогниева нескучные пресс-конференции и интервью, а цитаты запоминаются. Вот некоторые из них:
📢 О назначении в клуб: «Конечно, мы смотрим на других, но каждый тренер должен привносить что-то свое. Вижу вокруг очень много интересного, но я тот, кто есть. Поэтому стиль, который показывает моя команда, будет ассоциироваться со мной».
📢 О Романе Пилипчуке и «Спартаке-2»: «Коллега активно апеллировал к судье на бровке, что для меня нонсенс. Легче всего сказать, что виноват судья, когда у тебя нет никакой игры. Если бы еще они нас переигрывали, тогда можно было еще о чем-то говорить».
📢 О ничьей с «Торпедо»: «Хочу поздравить свою команду с победой. Я не оговорился. Просто за сегодняшнюю победу нам дали одно очко. Соперника мы сегодня переиграли и заслуженно выиграли».
📢 Об РПЛ: «Все защищаются, потому что возрастает цена ошибки. Чтобы это изменить, нужно дать шанс командам, которые ниже первой десятки, играть в конструктивный футбол. А это можно сделать, только если хотя б на пару команд увеличить Премьер-лигу».
📢 О ситуации в ФНЛ: «Мы сильнее сегодняшней команды и всех соперников, кто борется за стыки. Очень тяжело команде, все давит на игроков. Наверное, на это и расчет. Нас бьют, но мы крепчаем».
📢 На вопрос о том, на что он готов, если «Алания» выйдет в РПЛ: «Могу поспорить на что угодно. Подстричься, усы побрить. Но я против принципа «победа любой ценой». По мне, это немного неправильно.
А это реакция на пропущенный гол от «СКА-Хабаровска» с центра поля:
Какие матчи пропустит Гогниев
Без своего тренера «Алания» будет играть дома против «Металлурга», «Факела» и «Оренбурга», а в гостях – против «Балтики» и «Томи». Из них в верхней части таблицы находятся «Оренбурга» и «Факел».
«Алания» пока идет шестой. У нее 19 очков в 11 матчах и снова веселая разница мячей – 24:15. Из 12 игр в сезоне (плюс одна кубковая) лишь трижды в матчах с участием «Алании» забивалось меньше трех мячей. Задумки Гогниева по атакующему футболу работают и сейчас.