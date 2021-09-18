Самый взрывной тренер России – Гогниев пропускает 13 игр в год из-за поведения: мат, агрессия и толчок судьи

Спартак Гогниев завершил карьеру в 2018-м, а на следующий год возглавил «Аланию». В спортивном плане уже есть что вспомнить:

Вывел «Аланию» в ФНЛ .

Клуб при нем установил рекордную победную серию.

В ФНЛ «Алания» запомнилась яркой атакующей игрой. В одном из матчей она сыграла вничью, проигрывая 1:4 к 77-й минуте.

«Алания» заняла четвертое место в ФНЛ, но не сыграла в стыковых матчах только лишь из-за реконструкции стадиона.

Неспортивные моменты тоже были. И немало.

Что случилось сейчас

Следующие пять матчей «Алания» проведет без главного тренера – так строго Гогниев дисквалифицирован за нецензурную брань, да еще и оштрафован на 100 тысяч рублей. Произошло это в игре против «Волгаря». Гогниев наказан за конфликт с официальными лицами матча и соперниками.

Комментарий Гогниева: «Должны были выигрывать но вмешалось кое-что – не будем обсуждать. Единственное, что хочется сказать – когда играем с «Волгарем», все время что-то происходит. То они ворота наши меряют, то у них сегодня воды не было, чтобы поле намочить. Такие вещи футбол вообще не красят».