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#Кубок России #Футбол #ЦСКА #Ахмат #Химки #Авангард #Тосно

Только четыре команды из ФНЛ выходили в финал Кубка России. Судьбы разные: победы, Кубок УЕФА и проблемы с деньгами

25 июля, 17:01
Николай Живоглядов
Илья Егоров

ФК «Химки»

«Зенит» сыграет с «Химками» в финале Кубка России. И этот матч – пятый случай в истории, когда в финале Кубка играла команда из ФНЛ. Вот четыре матча, которые были до этого.

Кратко – о том, что было дальше:

1. «Терек» (сейчас – «Ахмат») – единственный клуб из ФНЛ, кто брал Кубок России. В следующем сезоне не вышел в групповой этап Кубка УЕФА из-за «Базеля»

2. «Химки» вышли в РПЛ, отыграли три сезона. С ходу влетели на девятое место и чуть не объединились с «Сатурном» через 3 года после этого. У нас был текст об этом.

3. «Сибирь» получила право побороться за путевку на групповой этап Лиги Европы. Дальше была легендарная победа над ПСВ в Новосибирске – 1:0. И жесткое поражение в Голландии – 0:5.

4. Самая грустная история – у победителя Кубка России-2018. «Авангард» живет (хоть и не очень богато), а «Тосно» вообще обанкротилось.

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Комментарии (3)
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Сэйв Этериджа
25 июля, 17:54

Widziałem w Chimkach Ilję Jegorowa!

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ilegorov
25 июля, 20:50

Это офицальное название моего фан-клуба в Польше)

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Роман Абрамов
25 июля, 20:24

это пароль от профиля?

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#Авангард
#Тосно