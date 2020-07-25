Только четыре команды из ФНЛ выходили в финал Кубка России. Судьбы разные: победы, Кубок УЕФА и проблемы с деньгами

Кратко – о том, что было дальше:

1. «Терек» (сейчас – «Ахмат») – единственный клуб из ФНЛ, кто брал Кубок России. В следующем сезоне не вышел в групповой этап Кубка УЕФА из-за «Базеля»

2. «Химки» вышли в РПЛ, отыграли три сезона. С ходу влетели на девятое место и чуть не объединились с «Сатурном» через 3 года после этого. У нас был текст об этом.

3. «Сибирь» получила право побороться за путевку на групповой этап Лиги Европы. Дальше была легендарная победа над ПСВ в Новосибирске – 1:0. И жесткое поражение в Голландии – 0:5.

4. Самая грустная история – у победителя Кубка России-2018. «Авангард» живет (хоть и не очень богато), а «Тосно» вообще обанкротилось.