Только четыре команды из ФНЛ выходили в финал Кубка России. Судьбы разные: победы, Кубок УЕФА и проблемы с деньгами
«Зенит» сыграет с «Химками» в финале Кубка России. И этот матч – пятый случай в истории, когда в финале Кубка играла команда из ФНЛ. Вот четыре матча, которые были до этого.
Кратко – о том, что было дальше:
1. «Терек» (сейчас – «Ахмат») – единственный клуб из ФНЛ, кто брал Кубок России. В следующем сезоне не вышел в групповой этап Кубка УЕФА из-за «Базеля»
2. «Химки» вышли в РПЛ, отыграли три сезона. С ходу влетели на девятое место и чуть не объединились с «Сатурном» через 3 года после этого. У нас был текст об этом.
3. «Сибирь» получила право побороться за путевку на групповой этап Лиги Европы. Дальше была легендарная победа над ПСВ в Новосибирске – 1:0. И жесткое поражение в Голландии – 0:5.
4. Самая грустная история – у победителя Кубка России-2018. «Авангард» живет (хоть и не очень богато), а «Тосно» вообще обанкротилось.