Краснодар
РПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Краснодар #РПЛ

Puma придумала новаторский дизайн форм: без лого и с названием клуба по центру. Но раздала одинаковый шаблон всем клубам

2 часа назад

Puma оригинально подошла к производству третьих форм для клубов. Компания сделала комплекты по такой схеме:

  • Технический спонсор – вверху по центру.
  • Ниже – две полоски. Между ними – название команды.
  • Под полосками – титульный спонсор клуба (или ничего, если спонсора нет).

В соцсетях Puma опубликовала фото с новыми формами клубов и подписью «Переписываем правила». Вот только практически одинаковый дизайн оказался сразу у десяти клубов.

«Манчестер Сити».

твиттер «Манчестер Сити»

«Боруссия» М.

«Милан».

«Валенсия».

«Марсель».

«Ренн».

«ПСВ».

«Фенербахче».

«Шахтер».

твиттер «Шахтера»

И даже «Краснодар».

официальный сайт «Краснодара»

В соцсетях фанаты глумятся над Puma.

«Когда adidas создавал третий комплект для «Баварии», он вдохновлялся Альпами. Когда Puma делала третьи комплекты для команд, она вдохновлялась Microsoft WordArt».

На этом пересечения в формах от Puma не закончились. Совпадения много даже в России. Домашний комплект «Крыльев»:

Третий комплект «Сочи»:

Вратарская форма «Краснодара»:

«Чемпионат» связался с российским офисом Puma, чтобы уточнить причины совпадений. Полный ответ – тут. Кратко:

  • Владельцы абонементов «Крыльев» сами выбирали форму.
  • «Сочи» тоже сам выбирал комплект.
  • «Краснодар» тоже выбирал вратарскую форму самостоятельно. Она одинаково с аналогичными комплектами «Ман Сити», «Шахтера» и «Боруссии».

«Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен. Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
💧 Новая форма «Ливерпуля» – на сто процентов из пластика
Ну и форма у клуба из Австрии – вся в спонсорах. Сколько насчитаете брендов? Мы – 14 разных
Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Краснодар
#РПЛ