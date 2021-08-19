Puma придумала новаторский дизайн форм: без лого и с названием клуба по центру. Но раздала одинаковый шаблон всем клубам
Puma оригинально подошла к производству третьих форм для клубов. Компания сделала комплекты по такой схеме:
- Технический спонсор – вверху по центру.
- Ниже – две полоски. Между ними – название команды.
- Под полосками – титульный спонсор клуба (или ничего, если спонсора нет).
В соцсетях Puma опубликовала фото с новыми формами клубов и подписью «Переписываем правила». Вот только практически одинаковый дизайн оказался сразу у десяти клубов.
И даже «Краснодар».
В соцсетях фанаты глумятся над Puma.
«Когда adidas создавал третий комплект для «Баварии», он вдохновлялся Альпами. Когда Puma делала третьи комплекты для команд, она вдохновлялась Microsoft WordArt».
На этом пересечения в формах от Puma не закончились. Совпадения много даже в России. Домашний комплект «Крыльев»:
Третий комплект «Сочи»:
Вратарская форма «Краснодара»:
«Чемпионат» связался с российским офисом Puma, чтобы уточнить причины совпадений. Полный ответ – тут. Кратко:
- Владельцы абонементов «Крыльев» сами выбирали форму.
- «Сочи» тоже сам выбирал комплект.
- «Краснодар» тоже выбирал вратарскую форму самостоятельно. Она одинаково с аналогичными комплектами «Ман Сити», «Шахтера» и «Боруссии».
«Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен. Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета».