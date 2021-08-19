Puma придумала новаторский дизайн форм: без лого и с названием клуба по центру. Но раздала одинаковый шаблон всем клубам

«Чемпионат» связался с российским офисом Puma, чтобы уточнить причины совпадений. Полный ответ – тут. Кратко:

Владельцы абонементов «Крыльев» сами выбирали форму.

«Сочи» тоже сам выбирал комплект.

«Краснодар» тоже выбирал вратарскую форму самостоятельно. Она одинаково с аналогичными комплектами «Ман Сити», «Шахтера» и «Боруссии».

«Индивидуальный дизайн игровой формы разрабатывается только для топовых клубов. В РПЛ это «Краснодар». Для вратарской формы индивидуальный дизайн не предусмотрен. Для остальных клубов по экипировочному каталогу предоставлен ограниченный рэндж дизайнов игровой формы, в связи с чем возможны пересечения. В целом число шаблонов большое, но не каждый может подойти клубу – важно учитывать командные цвета».