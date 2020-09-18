Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» приехал в гости к «Шэмрок Роверс» и победил его – 2:0. Златан – одна из ключевых фигур: в первом тайме забил гол, который стал победным.

А после матча с ним произошла милая история. Нападающий «Шэмрока» Аарон Грин, которого заменили на 87-й минуте, специально подошел к нему и обменялся майками.

Дальше Грин побежал к воротам, где передал майку мальчику.

Это был сын Грина. Он занимается в академии «Шэмрока» и очень болеет за Златана Ибрагимовича. На том матче ни он, ни кто-либо из его команды не должен был работать болбоем. Но Грин-старший договорился с клубом, и его сына отправили за ворота.

Кадры счастья: