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#Златан Ибрагимович #Футбол #Лига Европы #Милан #Аарон Грин #Шэмрок Роверс

Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его

18 сентября, 00:47

imago-images.de/Global Look Press

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» приехал в гости к «Шэмрок Роверс» и победил его – 2:0. Златан – одна из ключевых фигур: в первом тайме забил гол, который стал победным.

А после матча с ним произошла милая история. Нападающий «Шэмрока» Аарон Грин, которого заменили на 87-й минуте, специально подошел к нему и обменялся майками.

Дальше Грин побежал к воротам, где передал майку мальчику.

Это был сын Грина. Он занимается в академии «Шэмрока» и очень болеет за Златана Ибрагимовича. На том матче ни он, ни кто-либо из его команды не должен был работать болбоем. Но Грин-старший договорился с клубом, и его сына отправили за ворота.

Кадры счастья:

Буквально в прошлом сезоне Аарон Грин в клубном интервью сказал: «Мой сын обожает Златана, да и я его очень люблю. Думаю, если мы когда-нибудь встретимся с Ибрагимовичем на поле, он вынесет мне мозги просьбой: «Поменяйся майкой со Златаном».

Мечты сбываются.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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