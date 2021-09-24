Галицкий рассказал о болезни и анонсировал реформу правления «Краснодара». На финансирование она не повлияет

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий дал интервью «Коммент.Шоу», в котором он объявил о скорых изменениях в руководстве клуба.

Галицкий рассказал о болезни и объяснил этим пропуск домашних матчей. Он не раскрыл диагноз и другие подробности о болезни. Но публично высказался о ней, потому что «болельщики вправе понимать, что происходит».

Из-за болезни Галицкий меньше времени уделяет клубу. Он анонсировал структурные изменения к весне, которые позволят «Краснодару» не зависеть от него.

«Клуб не должен зависеть от одного человека. Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в 50-70 миллионов долларов был без меня. Чтобы школа могла финансировать без меня».

В новой структуре будет совет директоров, наблюдательный совет и банки, контролирующие исполнение обязательств.

«Финансирование будет 100% идти моими деньгами, но уже без меня и независимо от того, могу ли я посещать матчи, могу ли я принимать участие в менеджменте».

«Мы все это объявим официально, чтобы общественность Краснодара могла следить и быть уверенными в том, что они болеют не за то, что может завтра закончиться».

Сергей Галицкий – президент и основатель «Краснодара». Команда появилась в 2008 году, а с 2011 она выступает в РПЛ. За это время она трижды занимала третье место в лиге, выходила в финал Кубка России, дважды участвовала в плей-офф Лиги Европы и попадала в групповой этап Лиги чемпионов.