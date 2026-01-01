Сергей Галицкий

Дата рождения
14 августа 1967 г.
Факт
Основатель розничной сети "Магнит"
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Футбол
Галицкий рассказал о болезни и анонсировал реформу правления «Краснодара». На финансирование она не повлияет
#Сергей Галицкий
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер