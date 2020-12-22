Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС

22 декабря состоялось общее собрание клубов РПЛ. Один из итогов – выдвижение трех руководителей в Исполком РФС.

Туда попали:

Евгений Гинер, Леонид Федун, Борис Ротенберг и Анатолий Мещеряков участвовали в голосовании, но в Исполком РФС не прошли. Журналист Сергей Егоров пишет, что Гинеру для этого не хватило двух голосов.