Евгений Гинер
РПЛ
Футбол
РФС
Анатолий Мещеряков
Леонид Федун
Борис Ротенберг
Сергей Галицкий
Рустем Сайманов
Юрий Соловьев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евгений Гинер #Футбол #РПЛ #Сергей Галицкий #Леонид Федун #РФС #Анатолий Мещеряков #Борис Ротенберг #Рустем Сайманов #Юрий Соловьев

Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС

2 часа назад

22 декабря состоялось общее собрание клубов РПЛ. Один из итогов – выдвижение трех руководителей в Исполком РФС.

Туда попали:

  1. Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов
  2. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий
  3. Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев

Евгений Гинер, Леонид Федун, Борис Ротенберг и Анатолий Мещеряков участвовали в голосовании, но в Исполком РФС не прошли. Журналист Сергей Егоров пишет, что Гинеру для этого не хватило двух голосов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Гинер мечтал о чемпионате из частных клубов, а теперь сам передал ЦСКА под управление госкорпорации
Гинер отстранен от футбола за оскорбления. Пять лет назад его не наказали за фразу «Животное натуральное» в адрес президента РФС
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евгений Гинер
#Футбол
#РПЛ
#Сергей Галицкий
#Леонид Федун
#РФС
#Анатолий Мещеряков
#Борис Ротенберг
#Рустем Сайманов
#Юрий Соловьев