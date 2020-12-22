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Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
2 часа назад
22 декабря состоялось общее собрание клубов РПЛ. Один из итогов – выдвижение трех руководителей в Исполком РФС.
Туда попали:
- Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов
- Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий
- Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев
Евгений Гинер, Леонид Федун, Борис Ротенберг и Анатолий Мещеряков участвовали в голосовании, но в Исполком РФС не прошли. Журналист Сергей Егоров пишет, что Гинеру для этого не хватило двух голосов.
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