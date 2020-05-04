Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов жестко высказался по проблемам экономики из-за коронавируса.
«Те, кто реально делают важные вещи для нас, с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию.
Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?».
Публикация была размещена в инстаграме, но позже – удалена.
Позже Шалимов пояснил: «Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов. И еще, если я говорю серьезно и в маске, то это не значит, что я не шучу».
Это далеко не первое звучное высказывание Шалимова. Конфликты возникали и раньше – именно из-за резких формулировок.
Шалимов конфликтующий
«Как только ты перестаешь быть действующим тренером и начинаешь плохо говорить о той команде, которую покинул – ты начинаешь тявкать», – о критике «Спартака» от Дмитрия Аленичева после его отставки.
«При встрече, конечно, руки не подам. Он просто беспардонный невоспитанный парень», – о Григоряне, который критиковал Шалимова за то, как он попал в «Краснодар».
«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова, высшая степень дебилизма» – о Кононове. Позже пост в инстаграме был удален.
«Если ты нищий, то в этом виноват не Путин!» – ответ фанату в инстаграме, пожаловавшемуся на «нищенскую обстановку в стране». Пост был удален.
Шалимов тренирующий
Тренерская карьера Игоря Шалимова началась в начале 2000-х – клуб второй лиги «Краснознаменск», вылетевший под его руководством из РПЛ «Уралан». Несколько лет Шалимов возглавлял женскую сборную России, затем была пауза, а в 2015-м стал тренером «Краснодара-2».
Затем вошел в тренерский штаб главной команды, а с осени 2016-го возглавил и ее после ухода Олега Кононова. Результат – четвертое место в РПЛ, выход в 1/8 финала Лиги Европы. Следующий сезон Шалимов недоработал, а из ЛЕ «Краснодар» с ним вылетел еще до группового этапа, проиграв «Црвене Звезде».
Распространенная версия, почему Сергей Галицкий долго не увольнял Шалимова, – дружба с тренером. Отчасти ее подтвердил сам Шалимов: «Мы общаемся, и когда идет сезон, каждый день. Живем рядом, гуляем по вечерам».
Галицкий сдержанно комментировал увольнение Шалимова: «Очень несправедливым было большое количество критики в его адрес, ведь тренер может только то, что он может. И селекция у нас была не фантастическая в последнее время, и это тоже сыграло очень большую роль. Когда мы требуем от тренера чего-то особенного, но не даем ему инструментов, нужно разделить ответственность за то, что произошло».
Следующая команда Шалимова – «Химки», но там 14-е место после 30 туров, затем увольнение.
В «Ахмат» Шалимова позвали после 11-го тура – клуб был на предпоследней строчке в турнирной таблице. С тех пор – две победы, пять ничьих, четыре поражения, после 22 туров «Ахмат» идет на последнем месте.
Зарплату тренера озвучил Василий Уткин: «Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично».