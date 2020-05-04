Шалимов говорит про нытиков и дармоедов. Но сам жаловался в медиа и провалил работу

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов жестко высказался по проблемам экономики из-за коронавируса.

«Те, кто реально делают важные вещи для нас, с вами, они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию.

Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?».

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