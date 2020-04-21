Вадим Евсеев
РПЛ
Футбол
Уфа
Поделиться:
Комментарии:
1
#Вадим Евсеев #Футбол #РПЛ #Уфа

В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно

21 апреля, 14:07

Инстаграм Евсеева

Вадим Евсеев перед микрофоном после матча – человек, которому редко нравятся вопросы, но цитатник уже пополнен серьезно. Даже весной, когда не было футбола, Евсеев бросил фразу, которая запомнилась надолго: «Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». И освежил скучное медиапространство.

Евсеев в инстаграме – совершенно другой, по каждой теме – подробное изложение. Инстаграм ведется с 2015 года, но раньше заполнялся нерегулярно – в основном фотографии с футболистами без слов. Вне темы – вот такие почти бессловесные посты:

Месяц назад инстаграм тренера расцвел. Началось с 16 марта – «Уфа» отыграла две гостевые ничьи против ЦСКА и «Зенита», а Евсеев подробно (уж по сравнению с прошлыми постами) расписал свои мысли:

За пять лет до этого в инстаграме было 37 постов. С 16 марта для 37 новых постов хватило двух недель.

Вот разнообразие тем.

О литературе:

Об отношениях:

О жизни:

О планировании в работе:

О музыке и поддержке:

О путешествиях:

О кино:

О животных:

Об искусстве:

О еде:

О настольных играх:

О религии:

О ситуации с вирусом:

Даже конкурс есть!

Всего за месяц мы узнали Евсеева как человека гораздо лучше, чем за всю предыдущую его карьеру, хотя подробные интервью он тоже раздавал. О футболе у него тоже много постов. И никакой скуки в них.

Рассказывает о своих парнях из «Уфы»:

Придумал алфавит – по букве вспоминает о каком-нибудь персонаже или клубе, выдавая интересную историю. И там тоже – не только про футбол:

В комментариях задаются вопросом – ведет ли инстаграм Евсеев самостоятельно? Вопрос уместный, такое раскрытие Евсеева для нас – нечто новое. С другой стороны, так ли это важно?

Главное, что в коронавирусную паузу есть позитивное открытие. Читать посты в инстаграме Евсеева – очень интересно. Там бодро, позитивно и нескучно, а еще – разнообразно.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Евсеев бодрит весь сезон
«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ
«Это был крик тем обстоятельствам жизни». Евсеев пересматривает тот самый матч с Уэльсом
«Будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Евсеев опять хочет внимания
Евсеев отпасовал мяч задницей. Теперь это новый мем
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Андрей А
21 апреля, 14:53

Очень интересно почитать, почаще бы неглупые тренеры отечественные и футболисты так писали. Хоть тот же Смолов

ответить
Все теги
#Вадим Евсеев
#Футбол
#РПЛ
#Уфа