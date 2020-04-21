В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно
Вадим Евсеев перед микрофоном после матча – человек, которому редко нравятся вопросы, но цитатник уже пополнен серьезно. Даже весной, когда не было футбола, Евсеев бросил фразу, которая запомнилась надолго: «Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». И освежил скучное медиапространство.
Евсеев в инстаграме – совершенно другой, по каждой теме – подробное изложение. Инстаграм ведется с 2015 года, но раньше заполнялся нерегулярно – в основном фотографии с футболистами без слов. Вне темы – вот такие почти бессловесные посты:
Месяц назад инстаграм тренера расцвел. Началось с 16 марта – «Уфа» отыграла две гостевые ничьи против ЦСКА и «Зенита», а Евсеев подробно (уж по сравнению с прошлыми постами) расписал свои мысли:
За пять лет до этого в инстаграме было 37 постов. С 16 марта для 37 новых постов хватило двух недель.
Вот разнообразие тем.
О литературе:
Об отношениях:
О жизни:
О планировании в работе:
О музыке и поддержке:
О путешествиях:
О кино:
О животных:
Об искусстве:
О еде:
О настольных играх:
О религии:
О ситуации с вирусом:
Даже конкурс есть!
Всего за месяц мы узнали Евсеева как человека гораздо лучше, чем за всю предыдущую его карьеру, хотя подробные интервью он тоже раздавал. О футболе у него тоже много постов. И никакой скуки в них.
Рассказывает о своих парнях из «Уфы»:
Придумал алфавит – по букве вспоминает о каком-нибудь персонаже или клубе, выдавая интересную историю. И там тоже – не только про футбол:
В комментариях задаются вопросом – ведет ли инстаграм Евсеев самостоятельно? Вопрос уместный, такое раскрытие Евсеева для нас – нечто новое. С другой стороны, так ли это важно?
Главное, что в коронавирусную паузу есть позитивное открытие. Читать посты в инстаграме Евсеева – очень интересно. Там бодро, позитивно и нескучно, а еще – разнообразно.