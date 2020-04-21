В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно

Вадим Евсеев перед микрофоном после матча – человек, которому редко нравятся вопросы, но цитатник уже пополнен серьезно. Даже весной, когда не было футбола, Евсеев бросил фразу, которая запомнилась надолго: «Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». И освежил скучное медиапространство.

Евсеев в инстаграме – совершенно другой, по каждой теме – подробное изложение. Инстаграм ведется с 2015 года, но раньше заполнялся нерегулярно – в основном фотографии с футболистами без слов. Вне темы – вот такие почти бессловесные посты: