🇵🇱 20 быстрых историй про игроков Польши перед матчем с Россией: рэпер, артист балета и внук солдата вермахта
Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 624 участников Евро-2020
🇵🇱 🩰 Войцех Щесны. Чем занимался до футбола? Очень разнообразные занятия: метание копья и бальные танцы. Артиста балета он даже изображал в рекламе, когда еще играл в «Арсенале».
🇵🇱 🏓 Лукаш Фабьянски. Стал почетным гражданином города Слубице, который находится у польско-немецкой границы. В этом городе он рос и вполне мог не стать футболистом. Например, играл в настольный теннис, но его команда неожиданно была распущена из-за недостатка финансирования. Увлекался баскетболом, но в городе не было баскетбольной команды. Остановился на футболе.
🇵🇱 🎖️ Мацей Рыбус. И он тоже почетный гражданин города, только другого – Лович. «Я родился в небольшой деревне под городом Лович. Но практически сразу переехал в сам город, там до сих пор живет и моя семья: мама, папа, сестра. Городок Лович у нас совсем маленький – население, наверное, тысяч 50 человек», – рассказывал о себе Рыбус.
🇵🇱 ⛔️ Бартош Берешински. Из-за его выхода на поле «Легия» была дисквалифицирована в Лиге чемпионов. Он получил красную карточку в предыдущем матче еврокубка, но вдруг вышел играть против «Селтика» в следующей стадии. «Легия» легко прошла «Селтик» (6:1 по сумме двух матчей) и получила бан. Шотландцы все равно не попали в группу, вылетев от «Марибора».
🇵🇱 🎙️ Камиль Глик. У него немецкие корни – дед служил в вермахте во время войны, а потом остался в Польше. У Глика есть немецкий паспорт, в котором его фамилия записана как Glück. В 2010-х рэпер Вилли Пейот написал песню «Глик», когда игрок выступал за «Торино»: «Она посвящена миру футбола, которого больше не существует, игроку, который никогда не убирает ног». Строчка «к черту радикальный шик, мы остаемся хардкорными, как Камил Глик» говорит обо всем:
🇵🇱 💇♂️ Петр Зелиньски. Самый модный парень в сборной Польши, ему очень нравится зависать в барбершопах. При этом Зелиньски ни разу не играл в родном чемпионате – уехал в 17 лет за границу. А Евро-2016 вспоминает с разными эмоциями: например, плакал в раздевалке, когда его заменили в перерыве матча с Украиной – лишь голкипер сделал меньше пасов, чем он. Больше на турнире Зелиньски не играл, зато через два года в России провел все три матча в группе с первых минут.
🇵🇱 ⚔️ Михал Хелик. Когда был игроком «Руха», влип в неприятную историю. Он уезжал с другом с игры против «Пяста», которую пропускал из-за травмы и просто смотрел. Фанаты «Пяста» догнали их на своих машинах. Они окружили машину, разбили стекло, но увидели камеру и уехали, хотя при этом закидали игроков бутылками.
🇵🇱 🎼 Тимотеуш Пухач. Любовь к музыке – не меньше чем к футболу: «В принципе, меня все время сопровождает музыка, и я не могу представить, как может быть иначе». Стал писать ее сам: «Перед играми мне помогает музыка, сочинение и рифмы. Я люблю писать что-нибудь в ожидании игры, для меня это форма снятия стресса». Записал трек с известным рэпером, который собрал на ютубе боле двух миллионов просмотров.
🇵🇱 💔 Пшемыслав Франковски. Пережил травлю собственных фанатов в «Ягеллонии»: «Неудачник», «калека». «Особенно больно слышать от болельщиков команды, для которой игрок старается изо всех сил. Но надо стиснуть зубы и делать свое дело», – реагировал он. А сравнивали они его с Томашем Франковски, который много забивал в 2010-х за этот клуб.
🇵🇱 🚑 Якуб Cверчок. В Болгарии (играет за «Лудогорец») увидел со своей девушкой, как 73-летняя женщина упала в обморок на улице. Они вызвали скорую помощь, кое-как объяснившись на польско-болгарском. С женщиной все было хорошо, она поблагодарила его, написав об этом в местную газету. И заодно пообещала смотреть матчи «Лудогорца» после пандемии.
🇵🇱 ⏰ Якуб Модер. Забил первый гол за сборную в ворота Украины спустя 29 секунд после выхода на поле – это рекорд Польши.
🇵🇱 💰 Давид Ковнацки. Как-то раз поспорил в твиттере, что забьет после зимнего перерыва в 2015 году минимум 10 голов. Если нет – отдаст деньги на благотворительность. Не забил – помог деньгами дочери своего бывшего тренера.
🇵🇱 🏠 Гжегож Крыховяк. Инвестировал более миллиона евро в строительный стартап SYSTEM 3E в Польше. На официальном сайте сразу же появляется рекламное видео с ним. Компания уверяет, что использует самые современные и экологичные материалы, не экономит на них и относится к вопросу качества с максимальной ответственностью.
🇵🇱 🛷 Пшемыслав Плахета. Занимался бобслеем в юности. Его брат – бобслеист, он на 19 лет старше и участвовал в Олимпиаде-2006, а в молодости выигрывал золото на молодежном чемпионате по легкой атлетике.
🇵🇱 💉 Томаш Кедзиора. В 2019-м в матче Израиля и Польши столкнулся со стюардом. Болельщики выбежали на поле и побежали к Левандовски, охранники – за ними и случайно сбили Кедзиору. Врачам пришлось лечить и Кедзиору, и охранника (у него, говорят, вообще был перелом носа). Судья хотел досрочно завершить игру, полагая, что в Кедзиору врезался фанат, но после консультации с Гликом дал доиграть оставшиеся несколько минут.
🇵🇱 💯 Каспер Козловски. Ему всего 17 лет. Если бы Евро-2020 состоялся летом именно 2020-го – Козловски наверняка бы там не сыграл и не только из-за возраста. В январе 2020-го он попал в аварию и получил в ней перелом трех поясничных позвонков – выбыл до конца сезона. Сейчас – готов.
🇵🇱 🏊♀️ Матеуш Клих. Отличные спортивные гены. Его мама выиграла бронзовую медаль польского чемпионата в плавании на 800 метров. Самому Клиху плавание не покорялось совсем, зато преуспела сестра – есть награды. В семье такое разделение и существует: отец и сын – футболисты, мама и дочь – профессионалы в плавании.
🇵🇱 📢 Камиль Йозвяк. Молодой талант сборной Польши, который чуть не вылетел вместе с «Дерби Каунти» из Чемпионшипа – спаслись в последнем туре, сыграв 3:3. Подсказывает ли ему Уэйн Руни? «Мы много разговариваем. Например, на угловых он говорит: «Камил становись сюда, мяч может упасть сюда, а я кучу голов отсюда забил». Простые ситуации, но когда про них говорит Руни – веришь больше».
Руни кое-как сохранил «Дерби» в Чемпионшипе: он чудом победил в последнем туре, а главный конкурент ошибся, хотя атаковал весь матч
🇵🇱 🏒 Аркадиуш Милик. В «Наполи» выбрал 99-й номер, потому что часто видел его в хоккее: «Я ношу его с семи лет. Под ним играл Уэйн Гретцки. Только один раз менял, когда регламент чемпионата не позволял играть под 99-м. В «Марселе» традиция опять прервалась – числа больше 30 в Лиге 1 выбирать нельзя.
🇵🇱 📄 Роберт Левандовски. Это сейчас он – лучший игрок мира, но целых четыре сертификата Книги рекордов Гиннеса получил почти шесть лет назад. Вспомните за что? Он оформил самый быстрый хет-трик, покер и пента-трик, а также получил грамоту как игрок, вышедший на замену и забивший пять голов в одной игре. «Бавария» – «Вольфсбург» 5:1 – это не забывается.
Левандовски так хорош, потому что выстроил идеальное тело: мотивация, качалка и кикбоксинг по выходным, отказ от сладкого и молока
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
Читайте интересные факты ОБО ВСЕХ игроках Евро-2020. Мы собрали истории про каждого из 624 футболистов, которые сыграют на турнире.