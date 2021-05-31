🇵🇱 20 быстрых историй про игроков Польши перед матчем с Россией: рэпер, артист балета и внук солдата вермахта

Проект «Гола» – интересные факты о КАЖДОМ из 624 участников Евро-2020

🇵🇱 🩰 Войцех Щесны. Чем занимался до футбола? Очень разнообразные занятия: метание копья и бальные танцы. Артиста балета он даже изображал в рекламе, когда еще играл в «Арсенале».

🇵🇱 🏓 Лукаш Фабьянски. Стал почетным гражданином города Слубице, который находится у польско-немецкой границы. В этом городе он рос и вполне мог не стать футболистом. Например, играл в настольный теннис, но его команда неожиданно была распущена из-за недостатка финансирования. Увлекался баскетболом, но в городе не было баскетбольной команды. Остановился на футболе.

🇵🇱 🎖️ Мацей Рыбус. И он тоже почетный гражданин города, только другого – Лович. «Я родился в небольшой деревне под городом Лович. Но практически сразу переехал в сам город, там до сих пор живет и моя семья: мама, папа, сестра. Городок Лович у нас совсем маленький – население, наверное, тысяч 50 человек», – рассказывал о себе Рыбус.

🇵🇱 ⛔️ Бартош Берешински. Из-за его выхода на поле «Легия» была дисквалифицирована в Лиге чемпионов. Он получил красную карточку в предыдущем матче еврокубка, но вдруг вышел играть против «Селтика» в следующей стадии. «Легия» легко прошла «Селтик» (6:1 по сумме двух матчей) и получила бан. Шотландцы все равно не попали в группу, вылетев от «Марибора».

🇵🇱 🎙️ Камиль Глик. У него немецкие корни – дед служил в вермахте во время войны, а потом остался в Польше. У Глика есть немецкий паспорт, в котором его фамилия записана как Glück. В 2010-х рэпер Вилли Пейот написал песню «Глик», когда игрок выступал за «Торино»: «Она посвящена миру футбола, которого больше не существует, игроку, который никогда не убирает ног». Строчка «к черту радикальный шик, мы остаемся хардкорными, как Камил Глик» говорит обо всем: