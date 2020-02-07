В Польше любят не только Левандовски. Второй по популярности игрок лечился от зависимости, играл у Слуцкого и снимается в кино
В Польше трудно в плане имиджа угнаться за Робертом Левандовски. Он – главное медийное лицо, лучший футболист страны (с 2011-го только раз награду получал не Левандовски) на много лет, капитан и сильнейший игрок сборной.
Второй по популярности футболист в Польше – Камиль Гросицки. Неожиданная кандидатура, потому что в сборной Польши полно футболистов из топ-клубов, а Гросицки играет всего лишь за лучший клуб Чемпионшипа.
Кто такой Камиль Гросицки?
Карьера у Гросицки слишком средняя, чтобы стать ярким персонажем. Он 4 года провел в Польше (делал полугодичный перерыв на аренду в Швейцарию), отыграл 4 сезона в «Сивасспоре», съездил на 3 года в «Ренн». А с 2017-го играет в Англии.
Гросицки не очень известен среди российских болельщиков. Единственный факт, связывающий его с Россией – игра под руководством Леонида Слуцкого. Слуцкий заключил контракт с «Халлом» в 2017 году, в это же время в клубе появился и Гросицки.
Сейчас, сыграв более сотни матчей за «Халл» и став небольшим символом клуба, он уехал в «Вест Бромвич» всего за 850 тысяч евро. Трансферная стоимость того же Левандовски в 88 раз выше стоимости Гросицки. Но поляки любят Гросицки так же, как и свою икону.
Не все билборды в Польше принадлежат Роберту Левандовски. На многих есть фотография Камиля Гросицки. На данный момент Гросицки рекламирует:
- Польскую фирму, занимающуюся продажей техники.
- Энергетические напитки.
- Нефтяную компанию.
В Польше его настолько любят, что считают вторым героем сборной (хотя там есть Щенсны, Глик, Фабьянски, Крыховяк). Феномен Гросицки объяснил польский журналист Шимон Подстуфка в интервью The Athletic: «Гросицки – очень решительный парень. Он чаще других оборонительных игроков обороны бьет по чужим воротам, чаще других убегает в чужую штрафную при наших атаках. Гросицки знает, что сказать, с ним любят делать интервью наше журналисты. Он – забавный парень. Болельщики реально обожают его».
До отъезда в Европу в 2011-м Гросицки воспринимал футбол как работу и обузу. Он почти не давал интервью, не общался с болельщиками и всегда появлялся на публике в наушниках – лишь бы никто не нарушал его личное пространство. Европа изменила его – он стал открытым и приветливым парнем.
Закрытость Гросицки легко объяснялась его прошлым образом жизни. В юношестве он часто посещал казино, благодаря друзьям понял, что у него появились проблемы, и даже проходил реабилитацию в специальном центре.
«В течение некоторого времени я проходил групповую терапию. Мы сидели, общались, разговаривали, обсуждали наши проблемы. Я подвел людей. Я занимал у них деньги и играл. А когда у меня снова появлялись деньги, я их проигрывал, а не отдавал. Я ненавижу себя за это. Но после реабилитации я стал сильнее», – говорит Гросицки.
Сейчас образ игромана испарился. Гросицки больше не принимает решения, руководствуясь деньгами – из-за этого он отменил летний переход в «Бурсаспор» и назвал это решение лучшим в своей карьере.
Правда, из «Халла», где его любили и любят до сих пор, он все же уехал – «Вест Бромвич» заманил его положением в Чемпионшипе (идет на первом месте) и планами по выходу в АПЛ и долгосрочном пребывании там.
Гросицки сейчас совмещает профессию футболиста и образ одной из главных звезд Польши. На данный момент он снялся в фильме популярного польского режиссера Патрика Веги «Плохой мальчик» – в нем рассказывается о криминальной жизни вокруг польского клуба.
Гросицки, судя по видео на ютубе, появляется в нескольких сценах, но не играет ключевую роль фильме. Да это и не особо важно. Удивляет то, как за 12 лет он из потенциально потерянного игрока превратился в человека, который в медийном плане почти дорос до уровня главной футбольной звезды Польши.