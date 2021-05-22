Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
«Бавария» разгромила «Аугсбург» (5:2). За 43 минуты первого тайма «Бавария» забила четыре гола, но Левандовски голов не имел. Именно его ситуация с рекордом оставалась единственной интригой для этого матча. «Бавария» перед ним уже обеспечила себе чемпионство, поэтому за результат не переживала.
Матч свелся к одной истории: Левандовски бил – вратарь «Аугсбурга» Гикевич отбивал. WhoScored пишет, что Гикевич отбил шесть его ударов. Даже когда Левандовски забил, то это произошло после добивания. Всего «Бавария» 13 раз попала в створ ворот Гикевича – и получила от него восемь сэйвов. Еще один факт: Рафал Гикевич – поляк.
Перед матчем «Аугсбурга» и «Баварии» он сам обращал на это внимание: «У меня одна цель – игра на ноль. Это, конечно, большая проблема. В Польше ощущается, что польский вратарь играет против польского нападающего. Но нам важно хорошо играть всей командой. Если этого не будет, то я ничего не сделаю против Роберта».
Гикевич отбивал, но не справился.
Гикевич давно играет в Германии. В Бундеслиге он пересекался с Левандовски, когда выходил за «Унион» и «Аугсбург». Левандовски постоянно общался с ним после матчей:
Sport1.de писал в марте, что «Бавария» вообще интересуется Гикевичем. Он может стать в «Баварии» запасным вратарем, но переговоры никуда не продвинулись. Пока же «Аугсбург» занял 13-е место в Бундеслиге. Гикевич отыграл во всех матчах сезона, восемь раз отстоял на ноль. «Аугсбург» пропустил 54 гола.
Гикевич и Левандовски пересекались еще в польской лиге. В 2007-м играли за неизвестные польские команды, а теперь решали судьбу рекорда в Бундеслиге. Тогда Левандовски выступал за «Знич», Гикевич – за непереводимую команду Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. «Знич» выиграл в их матче со счетом 1:0. Автор гола – Левандовски.
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