Гремио

Порту-Алегри
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Массовая потасовка двух команд в Бразилии – из-за картонных гробов ⚰️
#Гремио
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Футбол
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
#Дуглас Коста
Футбол
В матче Кубка Либертадорес судья удалил 8 футболистов. Позже турнир закрыли из-за коронавируса
#Кубок Либертадорес
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