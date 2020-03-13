В матче Кубка Либертадорес судья удалил 8 футболистов. Позже турнир закрыли из-за коронавируса

Бразильские «Гремио» и «Интернасьонал» сыграли 0:0 в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

Игра завершилась массовой дракой с участием игроков и даже тренеров команд. По ее итогам, судья показал восемь красных карточек. По три – игравшим футболистам каждой из команд, еще по одной – запасным.

Позже КОНМЕБОЛ заявила, что турнир прерван – пока с 15 по 21 марта. Причина – коронавирус.