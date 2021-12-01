Интернасиональ

Боадилья-дель-Монте
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
J. Moyano J. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
Атлетико Манча-Реаль
2 : 1
Интернасиональ
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
1 раунд
Атлетико Манча-Реаль
2
Интернасиональ
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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#Гремио
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