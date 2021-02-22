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#Чемпионат Бразилии #Футбол #Фламенго #Интернасьонал

Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили

2 часа назад

Родиней — в белой майке

сайт бразильской Серии А

«Фламенго» обыграл дома «Интернсьонал» в матче 37-го тура бразильской Серии А (2:1). Победа в этой встрече могла принести гостям досрочное чемпионство — первое за более чем 40 лет.

Болельщик «Интернасьоналя» Элусмар Магги Шеффер перед игрой отправил крупное пожертвование, чтобы команда вышла в сильнейшем составе. Из-за особенностей контракта защитник Родиней, арендованный у «Фламенго», мог пропустить встречу. Соглашение разрешает играть против своего клуба, только если «Интернасьонал» заплатит миллион реалов  (около 13,5 миллиона рублей). Эту сумму и отправил 60-летний Магги Шеффер. 

  • Родиней играет за «Интернасьонал» с января 2020 года. За это время он провел 35 игр, забил один гол и отдал два ассиста.
  • Globe Esporte перед игрой с «Фламенго» назвал его «надежным игроком», который «хорошо знает соперника». Также издание пишет, что «Интернасьонал» переживает финансовые трудности, поэтому клубу нужна была помощь.
  • Семья Магги Шеффера входит в десятку богатейших в Бразилии. Она занимается агробизнесом.

За два дня до игры клуб выпустил заявление, где поблагодарил болельщика. Хотя в сообщении и не сказано, на что потратят деньги, бразильские СМИ указали, что сумма нужна именно по контракту Родинея.

В итоге защитник вышел в стартовом составе, а «Интернасьонал» забил первым. Потом он пропустил после ошибки Родинея: из его зоны последовала голевая передача. В начале второго тайма защитнику показали прямую красную карточку за фол на Филипе Луисе.

После 49-й минуты гости играли вдесятером, еще раз пропустили и проиграли матч 1:2. Теперь у «Фламенго» 71 очко и первая строчка в таблице, а у «Интернасионаля» 69 очков и второе место.

Таблица чемпионата Бразилии

сайт Серии А

Положение в таблице все еще может измениться в последнем туре. Если «Фламенго» проиграет «Сан-Паулу», а «Интернасионал» выиграет свой матч, то команды поменяются местами.

  • Магги Шеффер уже пообещал помощь соперникам «Фламенго»: «Я вложу деньги в «Сан-Паулу», чтобы мы могли стать чемпионами. Изучу со своими юристами, как действовать».
  • Матчи последнего тура бразильской Серии А пройдут 26 февраля и начнутся в 03:30 по московскому времени.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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