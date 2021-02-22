Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили
«Фламенго» обыграл дома «Интернсьонал» в матче 37-го тура бразильской Серии А (2:1). Победа в этой встрече могла принести гостям досрочное чемпионство — первое за более чем 40 лет.
Болельщик «Интернасьоналя» Элусмар Магги Шеффер перед игрой отправил крупное пожертвование, чтобы команда вышла в сильнейшем составе. Из-за особенностей контракта защитник Родиней, арендованный у «Фламенго», мог пропустить встречу. Соглашение разрешает играть против своего клуба, только если «Интернасьонал» заплатит миллион реалов (около 13,5 миллиона рублей). Эту сумму и отправил 60-летний Магги Шеффер.
- Родиней играет за «Интернасьонал» с января 2020 года. За это время он провел 35 игр, забил один гол и отдал два ассиста.
- Globe Esporte перед игрой с «Фламенго» назвал его «надежным игроком», который «хорошо знает соперника». Также издание пишет, что «Интернасьонал» переживает финансовые трудности, поэтому клубу нужна была помощь.
- Семья Магги Шеффера входит в десятку богатейших в Бразилии. Она занимается агробизнесом.
За два дня до игры клуб выпустил заявление, где поблагодарил болельщика. Хотя в сообщении и не сказано, на что потратят деньги, бразильские СМИ указали, что сумма нужна именно по контракту Родинея.
В итоге защитник вышел в стартовом составе, а «Интернасьонал» забил первым. Потом он пропустил после ошибки Родинея: из его зоны последовала голевая передача. В начале второго тайма защитнику показали прямую красную карточку за фол на Филипе Луисе.
После 49-й минуты гости играли вдесятером, еще раз пропустили и проиграли матч 1:2. Теперь у «Фламенго» 71 очко и первая строчка в таблице, а у «Интернасионаля» 69 очков и второе место.
Положение в таблице все еще может измениться в последнем туре. Если «Фламенго» проиграет «Сан-Паулу», а «Интернасионал» выиграет свой матч, то команды поменяются местами.
- Магги Шеффер уже пообещал помощь соперникам «Фламенго»: «Я вложу деньги в «Сан-Паулу», чтобы мы могли стать чемпионами. Изучу со своими юристами, как действовать».
- Матчи последнего тура бразильской Серии А пройдут 26 февраля и начнутся в 03:30 по московскому времени.