Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили

«Фламенго» обыграл дома «Интернсьонал» в матче 37-го тура бразильской Серии А (2:1). Победа в этой встрече могла принести гостям досрочное чемпионство — первое за более чем 40 лет.

Болельщик «Интернасьоналя» Элусмар Магги Шеффер перед игрой отправил крупное пожертвование, чтобы команда вышла в сильнейшем составе. Из-за особенностей контракта защитник Родиней, арендованный у «Фламенго», мог пропустить встречу. Соглашение разрешает играть против своего клуба, только если «Интернасьонал» заплатит миллион реалов (около 13,5 миллиона рублей). Эту сумму и отправил 60-летний Магги Шеффер.

Родиней играет за «Интернасьонал» с января 2020 года. За это время он провел 35 игр, забил один гол и отдал два ассиста.

Globe Esporte перед игрой с «Фламенго» назвал его «надежным игроком», который «хорошо знает соперника». Также издание пишет, что «Интернасьонал» переживает финансовые трудности, поэтому клубу нужна была помощь.

Семья Магги Шеффера входит в десятку богатейших в Бразилии. Она занимается агробизнесом.

За два дня до игры клуб выпустил заявление, где поблагодарил болельщика. Хотя в сообщении и не сказано, на что потратят деньги, бразильские СМИ указали, что сумма нужна именно по контракту Родинея.

В итоге защитник вышел в стартовом составе, а «Интернасьонал» забил первым. Потом он пропустил после ошибки Родинея: из его зоны последовала голевая передача. В начале второго тайма защитнику показали прямую красную карточку за фол на Филипе Луисе.