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«Интернасьонал» упустил первое за 42 года чемпионство в бразильской Серии А. Победителем стал «Фламенго»
23 минуты назад
- Чемпион Бразилии по футболу определялся в последнем туре Серии А. «Фламенго» с 71 очком занимал первую строчку, вторым шел «Интернасьонал» с 69 очками.
- При поражении «Фламенго» в последнем матче и победе «Интернасьонала» команды поменялись бы местами. Для клуба из Порту-Алегри это было бы первое чемпионство за 42 года.
- Хотя «Фламенго» проиграл свой матч с «Сан-Паулу» (1:2), «Интернасьонал» сыграл вничью с «Коринтианс» (0:0). В итоге команды завершили сезон на прежних местах.
- «Фламенго» стал чемпионом второй раз подряд. В последний раз такое происходило в 1982 и 1983 годах, всего у клуба семь титулов Серии А.
- «Интернасьонал» за последние 42 года дважды выигрывал Кубок Либертадорес в 2006 и 2010 годах, но в Серии А не побеждал.
Внимание к развязке сезона усилиось после истории болельщика «Интернасьонала», который пожертвовал клубу миллион реалов перед игрой с «Фламенго» в предпоследнем туре. Игра могла стать решающей, и чтобы в ней мог сыграть арендованный у «Фламенго» защитник, он пожертвовал деньги. В итоге игрока удалили, а «Интер» проиграл.
Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили
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