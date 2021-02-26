«Интернасьонал» упустил первое за 42 года чемпионство в бразильской Серии А. Победителем стал «Фламенго»

Внимание к развязке сезона усилиось после истории болельщика «Интернасьонала», который пожертвовал клубу миллион реалов перед игрой с «Фламенго» в предпоследнем туре. Игра могла стать решающей, и чтобы в ней мог сыграть арендованный у «Фламенго» защитник, он пожертвовал деньги. В итоге игрока удалили, а «Интер» проиграл.

Болельщик из Бразилии заплатил миллион реалов, чтобы игрок его клуба сыграл в решающем матче. Но того удалили