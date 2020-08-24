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#Бруно Фукс #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Интернасьонал

Фукс прошел медосмотр для ЦСКА. Московская клиника опубликовала фото, но затем удалила их

24 августа, 18:11

Фукс прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья.

Клиника опубликовала фото и видео в инстаграме, но затем удалила их.

  • Бруно Фукс – бразильский защитник. 
  • Выступает за «Интернасьонал». 
  • Он уже посетил матч ЦСКА с «Рубином» (1:2). 
  • Трансфер оценивается в 9,5 миллиона евро.

скришнот из инстаграма Международного центра охраны здоровья

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