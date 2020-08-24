Бруно Фукс
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Фукс прошел медосмотр для ЦСКА. Московская клиника опубликовала фото, но затем удалила их
24 августа, 18:11
Фукс прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья.
Клиника опубликовала фото и видео в инстаграме, но затем удалила их.
- Бруно Фукс – бразильский защитник.
- Выступает за «Интернасьонал».
- Он уже посетил матч ЦСКА с «Рубином» (1:2).
- Трансфер оценивается в 9,5 миллиона евро.
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