Атлетико Манча-Реаль

Манча-Реаль
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Страна
Испания
Стадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
8
Juanma J.
Пол
3
0
0
0
0
1
Lopito L.
Вра
2
0
0
0
0
14
Mauro Cabello M.
Пол
2
0
0
0
0
12
Eduardo Campuzano E.
Защ
2
0
0
0
0
20
Nando N.
Защ
2
0
0
0
0
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Результаты
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 22:00
Атлетико Манча-Реаль
0 : 2
Атлетик
06.01.2022 06 янв. 2022 чт 22:00
1/16 финала
Атлетико Манча-Реаль
0
Атлетик
2
Испания. Кубок , 1/16 финала
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 23:00
Атлетико Манча-Реаль
1 : 0
Гранада
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 23:00
2 раунд
Атлетико Манча-Реаль
1
Гранада
0
Испания. Кубок , 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
Атлетико Манча-Реаль
2 : 1
Интернасиональ
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:00
1 раунд
Атлетико Манча-Реаль
2
Интернасиональ
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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