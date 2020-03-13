Из-за коронавируса Бернардески изолировался от семьи и жертвует деньги больницам
В мире бушует коронавирус, и Италию эта инфекция задела сильнее всех в Европе. Сезон Серии А приостановлен минимум до 3 апреля. Среди футболистов есть зараженные – в Серии А пострадали Даниэле Ругани из «Юве» и Маноло Габбьядини из «Сампдории».
В это время полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески всерьез обеспокоился ситуацией. Для начала он объявил, что сам не болеет, но пообещал, что изолирует себя от семьи до 3 апреля.
Чуть позже он написал, что коронавирус на данный момент страшнее всех дискриминаций и конфликтов – что из-за него Италия оказалась взаперти, а ее жители – в карантине, что под угрозой отмены все ведущие международные соревнования, что сейчас это главная проблема всего человечества.
Потом он сообщил в своем инстаграме, что пожертвовал деньги (сумму не назвал) в центральную клинику Турина, где принимают зараженных коронавирусом людей. На эти средства, как сообщил Бернардески, клиника закупит медикаменты, вентиляторы, кровати, постельное белье.
«Думаю, что пришло время выйти на первый план в этот трудный момент. Я думал о том, чтобы внести свой вклад и начать сбор средств для поддержки города Турина и всего Пьемонта. Как это делают в Ломбардии и в других регионах Италии, я присоединяюсь к делу и прошу вас внести свой вклад вместе со мной, чтобы помочь всей нашей стране как можно скорее выйти из этой неприятной ситуации».
Бернардески прикрепил в профиле своего аккаунта ссылку – по ней каждый желающий может перейти и оставить сумму, которую не жалко.