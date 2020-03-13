Из-за коронавируса Бернардески изолировался от семьи и жертвует деньги больницам

В мире бушует коронавирус, и Италию эта инфекция задела сильнее всех в Европе. Сезон Серии А приостановлен минимум до 3 апреля. Среди футболистов есть зараженные – в Серии А пострадали Даниэле Ругани из «Юве» и Маноло Габбьядини из «Сампдории».

В это время полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески всерьез обеспокоился ситуацией. Для начала он объявил, что сам не болеет, но пообещал, что изолирует себя от семьи до 3 апреля.

Чуть позже он написал, что коронавирус на данный момент страшнее всех дискриминаций и конфликтов – что из-за него Италия оказалась взаперти, а ее жители – в карантине, что под угрозой отмены все ведущие международные соревнования, что сейчас это главная проблема всего человечества.