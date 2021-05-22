Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру

«Ювентус» отдал Дугласа Косту в очередную аренду. Он отыграет в «Гремио» до 30 июня 2022 года.

Коста – воспитанник «Гремио». В этом клубе он начинал профессиональную карьеру. Там же его нашел «Шахтер».

Потом Коста играл за «Ювентус» и «Баварию». Он написал в твиттере: «Счастлив вернуться в команду, которая в моем сердце».

Transfermarkt оценивает Косту в 12 миллионов евро. Ему 30 лет.

Дуглас Коста хотел завершить карьеру из-за травм. Ему помог ментальный тренер

Так твиттер «Гремио» отмечал подписание Косты: