Дуглас Коста
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#Дуглас Коста #Ювентус #Серия А #Бавария #Гремио

Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру

6 часов назад

«Ювентус» отдал Дугласа Косту в очередную аренду. Он отыграет в «Гремио» до 30 июня 2022 года.

Коста – воспитанник «Гремио». В этом клубе он начинал профессиональную карьеру. Там же его нашел «Шахтер».

Потом Коста играл за «Ювентус» и «Баварию». Он написал в твиттере: «Счастлив вернуться в команду, которая в моем сердце».

Transfermarkt оценивает Косту в 12 миллионов евро. Ему 30 лет. 

Дуглас Коста хотел завершить карьеру из-за травм. Ему помог ментальный тренер

Так твиттер «Гремио» отмечал подписание Косты:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Ювентуса»
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