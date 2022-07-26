«РБ Лейпциг» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч за Суперкубок Германии: 30 июля
Сезон в Германии стартует с матча за Суперкубок. Чемпион «Бавария» сыграет с обладателем Кубка прошлого сезона «Лейпцигом». Возглавляет «РБ Лейпциг» экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
Матч пройдет в Лейпциге.
- Игра состоится в субботу, 30 июля.
- Начало – в 20:30 по московскому времени.
- Букмекеры считают фаворитом «Баварию» – на ее победу в матче можно поставить за 1,98. Завоевание трофея «Баварией» – 1,55. На то, что Суперкубок возьмет «Лейпциг», есть коэффициент 2,45. Победа «Лейпцига» в основное время – 3,74.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Бавария»
- «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:25.
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».
В межсезонье «Бавария» сделала несколько громких приобретений в лице Садио Мане, Матейса де Лигта и Райана Гравенберха, также перешел Нуссаир Мазрауи. Но и известные игроки тоже ушли из клуба, включая Корентена Толиссо, Никласа Зюле и Роберта Левандовски.
У «Лейпцига» из заметных приобретений – переход Ксавера Шлагера из «Вольфсбурга». А продажи – на сумму более 50 миллионов евро. Клуб покинули Адамс, Хван и Бробби.
Из 12 матчей между «Лейпцигом» и «Баварией» лишь один закончился победой «Лейпцига», а семь выиграла «Бавария». В последних трех матчах «Лейпциг» уступил «Баварии», но до этого было четыре ничьи подряд.
Суперкубки в Германии разыгрываются с 1987 года. Девять побед на счету «Баварии», шесть – у дортмундской «Боруссии», трижды выигрывал «Вердер», по разу – «Кайзерслаутерн», «Шальке», «Штутгарт» и «Вольфсбург».
Наибольшее количество участий в Суперкубках – у «Баварии» (15 раз). Играли, но не побеждали «Айнтрахт», «Гамбург», «Ганновер», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия». Для «Лейпцига» предстоящий матч за Суперкубок – первый в истории.