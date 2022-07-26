«РБ Лейпциг» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч за Суперкубок Германии: 30 июля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Бавария»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:25.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

В межсезонье «Бавария» сделала несколько громких приобретений в лице Садио Мане, Матейса де Лигта и Райана Гравенберха, также перешел Нуссаир Мазрауи. Но и известные игроки тоже ушли из клуба, включая Корентена Толиссо, Никласа Зюле и Роберта Левандовски.

У «Лейпцига» из заметных приобретений – переход Ксавера Шлагера из «Вольфсбурга». А продажи – на сумму более 50 миллионов евро. Клуб покинули Адамс, Хван и Бробби.

Из 12 матчей между «Лейпцигом» и «Баварией» лишь один закончился победой «Лейпцига», а семь выиграла «Бавария». В последних трех матчах «Лейпциг» уступил «Баварии», но до этого было четыре ничьи подряд.

Суперкубки в Германии разыгрываются с 1987 года. Девять побед на счету «Баварии», шесть – у дортмундской «Боруссии», трижды выигрывал «Вердер», по разу – «Кайзерслаутерн», «Шальке», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

Наибольшее количество участий в Суперкубках – у «Баварии» (15 раз). Играли, но не побеждали «Айнтрахт», «Гамбург», «Ганновер», «Байер» и менхенгладбахская «Боруссия». Для «Лейпцига» предстоящий матч за Суперкубок – первый в истории.