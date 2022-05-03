«Рейнджерс» – «РБ Лейпциг». Обзор, прогноз и ставки на матч: 5 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «РБ Лейпциг»

«Матч! Футбол 2» покажет игру в прямом эфире.

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«Рейнджерс» прервал серию из четырех побед во всех турнирах именно в матче с «Лейпцигом» (0:1). После этого была ничья с «Селтиком» в чемпионате Шотландии.

«РБ Лейпциг» проиграл два из трех последних матчей во всех турнирах. Оба поражения были в Бундеслиге. «Унион Берлин» (2:1) и «Боруссия М» (3:1) обыграли «Лейпциг».

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимает второе место. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет шесть очков.

«РБ Лейпциг» из-за двух поражений упал на пятое место в Бундеслиге. У клуба остаются игры с «Аугсбургом» и «Арминией».