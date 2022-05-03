«Рейнджерс» – «РБ Лейпциг». Обзор, прогноз и ставки на матч: 5 мая
«Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» сыграют второй матч в полуфинале Лиги Европы. Первая игра этой пары состоялась в Германии и завершилась минимальной победой «Лейпцига». В другом полуфинале Лиги Европы встречаются «Вест Хэм» и «Айнтрахт».
- Матч «Рейнджерс» – «РБ Лейпциг» состоится 5 мая;
- Начало игры – в 22:00 по Москве;
- Winline оценивает победу «РБ Лейпцига» в 2,07, домашнюю победу «Рейнджерс» – в 3,50. Коэффициент на ничью – 3,55. Winline считает «Лейпциг» фаворитом на проход в финал – 1,18.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «РБ Лейпциг»
- «Матч! Футбол 2» покажет игру в прямом эфире.
- Еще матч можно посмотреть по этой ссылке на сайте «Матч ТВ».
«Рейнджерс» прервал серию из четырех побед во всех турнирах именно в матче с «Лейпцигом» (0:1). После этого была ничья с «Селтиком» в чемпионате Шотландии.
«РБ Лейпциг» проиграл два из трех последних матчей во всех турнирах. Оба поражения были в Бундеслиге. «Унион Берлин» (2:1) и «Боруссия М» (3:1) обыграли «Лейпциг».
В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» занимает второе место. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет шесть очков.
«РБ Лейпциг» из-за двух поражений упал на пятое место в Бундеслиге. У клуба остаются игры с «Аугсбургом» и «Арминией».