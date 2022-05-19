«Фрайбург» – «Лейпциг». Обзор, прогноз и ставки на финал Кубка Германии: 21 мая
В Германии состоится последний матч сезона – в борьбе за Кубок Германии в финале сойдутся «Фрайбург» и «РБ Лейпциг». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.
- Матч состоится 21 мая.
- Начало – в 21:00 по московскому времени.
- По мнению букмекера Winline, «Лейпциг» – фаворит матча: на его победу в основное время можно поставить за 2,03, а на общую победу – 1,53. Коэффициенты на аналогичный успех «Фрайбурга» – соответственно 3,7 и 2,47. Неизвестно, насколько голевым будет матч: на ТМ2,5 и ТБ2,5 есть одинаковый коэффициент (1,9).
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Лейпциг»
- «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 20:55.
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».
Пусть «Фрайбурга» к финалу Кубка: 1:0 над «Вюрцбург Кикерс», победа над «Оснабрюком» по пенальти, а затем разгромленный 4:1 «Хоффенхайм», 2:1 с «Бохумом» и 3:1 с «Гамбургом». «Лейпциг» крупно (4:0) обыграл «Зандхаузен», затем хватило гола, чтобы пройти «Бабельсберг», после чего клуб уверенно разобрался с «Ганзой» (2:0) и «Ганновером» (4:0). В полуфинале гол на 90+3 Форсберга позволил пройти «Унион».
«Лейпциг» и «Фрайбург» также боролись за место в Лиге чемпионов. В итоге «Лейпциг» занял четвертое место, а «Фрайбург» закончил шестым.
В 2022-м «Лейпциг» выдал прекрасную 15-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, но затем из следующих шести проиграл половину. Особенно неожиданным был вылет от «Рейнджерс» в Лиге Европы.
«Фрайбург» из 13 матчей с января по апрель проиграл всего один, но уступил в последних двух турах.
В распоряжении Доменико Тедеско практически все игроки «Лейпцига», проблемы есть только у Хайдары и Гвардиола. У «Фрайбурга» игру могут пропустить Кейтель и Шаде.
«Лейпциг» дважды играл в финалах, но ни разу не побеждал в них. Для «Фрайбурга» это первый финал в истории.