«Фрайбург» – «Лейпциг». Обзор, прогноз и ставки на финал Кубка Германии: 21 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Лейпциг»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 20:55.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

Пусть «Фрайбурга» к финалу Кубка: 1:0 над «Вюрцбург Кикерс», победа над «Оснабрюком» по пенальти, а затем разгромленный 4:1 «Хоффенхайм», 2:1 с «Бохумом» и 3:1 с «Гамбургом». «Лейпциг» крупно (4:0) обыграл «Зандхаузен», затем хватило гола, чтобы пройти «Бабельсберг», после чего клуб уверенно разобрался с «Ганзой» (2:0) и «Ганновером» (4:0). В полуфинале гол на 90+3 Форсберга позволил пройти «Унион».

«Лейпциг» и «Фрайбург» также боролись за место в Лиге чемпионов. В итоге «Лейпциг» занял четвертое место, а «Фрайбург» закончил шестым.

В 2022-м «Лейпциг» выдал прекрасную 15-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, но затем из следующих шести проиграл половину. Особенно неожиданным был вылет от «Рейнджерс» в Лиге Европы.

«Фрайбург» из 13 матчей с января по апрель проиграл всего один, но уступил в последних двух турах.

В распоряжении Доменико Тедеско практически все игроки «Лейпцига», проблемы есть только у Хайдары и Гвардиола. У «Фрайбурга» игру могут пропустить Кейтель и Шаде.

«Лейпциг» дважды играл в финалах, но ни разу не побеждал в них. Для «Фрайбурга» это первый финал в истории.