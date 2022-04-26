«РБ Лейпциг» – «Рейнджерс». Обзор, прогноз и ставки на матч: 28 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс»

«Матч! Футбол 2» проведет прямую трансляцию игры «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс». Она начнется в 21:45 по московскому времени.

Игру можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ».

«РБ Лейпциг» прервал серию без поражений во всех турнирах, которая тянулась с 5 февраля. Клуб проиграл команде «Унион Берлин» (1:2) в Бундеслиге, пропустив голы на 86-й и 89-й минутах.

«Рейнджерс» прошел «Брагу» в четвертьфинале Лиги Европы. Все завершилось со счетом 3:2 по сумме двух матчей (0:1, 3:1). «Лейпциг» тогда же обыграл «Аталанту» (1:1, 2:0).

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте. Между третьей и шестой строчками турнирной таблицы – пять очков. До завершения чемпионата остается три игры.

«Рейнджерс» занимает второе место в чемпионате Шотландии. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет шесть очков. В Шотландии «Рейнджерс» набрал 79 очков за 34 матча.