«РБ Лейпциг» – «Рейнджерс». Обзор, прогноз и ставки на матч: 28 апреля
«РБ Лейпциг» и «Рейнджерс» сыграют в полуфинале Лиги Европы. Первая игра в этой паре состоится в Германии. В другом полуфинале параллельно сыграют «Вест Хэм» и «Айнтрахт».
- Матч состоится 28 апреля;
- Начало игры – в 22:00 по Москве;
- Winline оценивает победу «РБ Лейпцига» в 1,37. Гостевой успех «Рейнджерс» – 8,8. На ничью Winline выставляет котировку 5,20.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс»
- «Матч! Футбол 2» проведет прямую трансляцию игры «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс». Она начнется в 21:45 по московскому времени.
- Игру можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ».
«РБ Лейпциг» прервал серию без поражений во всех турнирах, которая тянулась с 5 февраля. Клуб проиграл команде «Унион Берлин» (1:2) в Бундеслиге, пропустив голы на 86-й и 89-й минутах.
«Рейнджерс» прошел «Брагу» в четвертьфинале Лиги Европы. Все завершилось со счетом 3:2 по сумме двух матчей (0:1, 3:1). «Лейпциг» тогда же обыграл «Аталанту» (1:1, 2:0).
В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» идет на четвертом месте. Между третьей и шестой строчками турнирной таблицы – пять очков. До завершения чемпионата остается три игры.
«Рейнджерс» занимает второе место в чемпионате Шотландии. Отставание от лидирующего «Селтика» составляет шесть очков. В Шотландии «Рейнджерс» набрал 79 очков за 34 матча.
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