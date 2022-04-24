Сын инвестора «Химок» забил с центра поля в пустые ворота – это его второй гол подряд
Для Ильи Садыгова, 21-летнего сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова, очень удачный отрезок в РПЛ:
- 9 апреля – гол в ворота ЦСКА;
- 17 апреля – просидел весь матч против «Нижнего Новгорода» в запасе»;
- 24 апреля – гол в ворота «Крыльев».
И последний мяч получился очень эффектным.
Каким был этот гол
«Крылья Советов» в матче 26-го тура против «Химок» забили первыми. Правда, дальше хозяева начались стремительно отыгрываться. В конце первого тайма счет сравнял Денис Глушаков. Спустя пять минут после старта второго победный мяч забил Резиуан Мирзов.
Мяч Садыгова ничего уже не решал. Зато он получился достаточно красивым. Вратарь «Крыльев» Иван Ломаев вышел в середину поля, получил мяч и неудачно попытался обыграть прессингующего Садыгова – тот отобрал мяч и пробил в пустые ворота.
Повтор момента:
Этот мяч не был последним – спустя минуту после гола Садыгова автоголом отличился Александр Солдатенко.
Кто такой Илья Садыгов – сын главного инвестора «Химок»
Садыгов интересен из-за отца. Предприниматель Туфан Садыгов с 2020 года инвестирует в «Химки». Илья Садыгов попал в «Химки» из клуба «Олимп-Долгопрудный». Его отец инвестирует и туда. В одной новостей это упоминал «Матч ТВ», когда сообщал о задержках зарплаты в этом клубе. Ранее Садыгов принимал решение о смене там главного тренера – назначил Точилина.
Илья Садыгов играл за «Олимп-Долгопрудный» в сезоне-2021/22. Тогда клуб еще выступал на уровне ПФЛ (до смены всех названий), а потом поднялся в ФНЛ. «Химки» писали в новости о переходе, что Садыгов был капитаном. Он провел 23 матча в чемпионате и дважды сыграл в Кубке. Итог – Садыгов забил «Ленинградцу», «Торпедо Владимир», «Смоленску» и «Знамя Труда».
Представители «Химок» несколько раз отвечали на вопросы о перспективах Садыгова в клубе. Владимир Габулов отдельно говорил, что Илья Садыгов не имеет никакого специального статуса внутри «Химок». «РБ Спорт» писал еще до старта игры «Химки» – ЦСКА, что некоторые игроки против включения Садыгова в старт. Юран их не послушал и выпустил Садыгова.
Что еще надо знать о его выходе на поле в матче «Химки» – ЦСКА:
- Садыгов дважды выходил за «Химки» в стартовом составе в матчах Кубка России. Там клуб не проиграл ни разу в основное время.
- Максимальное игровое время Садыгова за матч в РПЛ до игры с ЦСКА – 15 минут в игре с «Ахматом». Ее «Химки» проиграли 1:4.
- Садыгов всегда менял клубы свободным агентом. Transfermarkt пишет, что его контракт с «Химками» действует до лета 2024 года.
- В заявку на матч «Химки» – ЦСКА не попал Мирзов. Он не стал комментировать отсутствие на этом матче, но сказал о хорошей ситуации со здоровьем.