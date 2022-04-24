Сын инвестора «Химок» забил с центра поля в пустые ворота – это его второй гол подряд

Каким был этот гол

«Крылья Советов» в матче 26-го тура против «Химок» забили первыми. Правда, дальше хозяева начались стремительно отыгрываться. В конце первого тайма счет сравнял Денис Глушаков. Спустя пять минут после старта второго победный мяч забил Резиуан Мирзов.

Мяч Садыгова ничего уже не решал. Зато он получился достаточно красивым. Вратарь «Крыльев» Иван Ломаев вышел в середину поля, получил мяч и неудачно попытался обыграть прессингующего Садыгова – тот отобрал мяч и пробил в пустые ворота.

Повтор момента: