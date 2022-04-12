«Химки» собрали клубных легенд и пришли на завод – там пофоткались со станками в ретро-форме 📸
В сезоне-2021/22 «Химки» отмечают 25-летие клуба. Формально оно уже прошло: датой основания считается 30 января 1997 года. Именно в этот день был подписан указ об образовании профессионального клуба. В январе 2022-го клуб показывал специальный фирменный стиль для соцсетей. Тогда же был образован отдельный хэштег #этотольконачало.
Теперь – новая акция. Клуб собрал действующих футболистов и пригласил легенд из прошлого. Вместе они провели фотосессию в цехах НПО «Энергомаш». Это предприятие ракетно-космической промышленности – сами «Химки» образованы из двух заводских команд. Клуб показал тематическую фотосессию 12 апреля – в День космонавтики.
Кто участвовал в фотосессии:
- Илья Лантратов – основной вратарь «Химок». Провел 24 матча, восемь игр на ноль. Отразил четыре пенальти за сезон-2021/22.
- Илья Кухарчук – основной полузащитник «Химок». За 23 матча забил четыре гола и отдал четыре результативных паса. В прошлом сезоне – 5+5.
- Денис Глушаков – основной полузащитник «Химок». Играет в «Химках» второй сезон. В этом забил восемь голов и сделал ассист за 23 матча.
- Константин Генич – комментатор «Матч ТВ». Выступал за «Химки» с 1999 года по 2001-й. Отыграл 84 матча, в которых забил 29 голов.
- Роман Березовский – тренер вратарей в сборной Армении. Годы игры за «Химки»: 2006 – 2011. За это время выходил в 175 матчах.
- Игорь Ющенко – главный тренер «Химки-М». Завершал в «Химках» профессиональную карьеру, а потом в разные периоды работал там тренером.
Все они переоделись в ретро-форму с первым логотипом клуба. Константин Генич рассказывал об этом «Матч ТВ»: «Когда несколько лишних килограммов сбросил, дал добро. Хоть я и похудел, я просил майку ХL, но сделали только L, и она была одна. Все остальные были — М».
В итоге Генич снимался в майке L и переживал за результат. Так все получилось: