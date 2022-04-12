«Химки» собрали клубных легенд и пришли на завод – там пофоткались со станками в ретро-форме 📸

В сезоне-2021/22 «Химки» отмечают 25-летие клуба. Формально оно уже прошло: датой основания считается 30 января 1997 года. Именно в этот день был подписан указ об образовании профессионального клуба. В январе 2022-го клуб показывал специальный фирменный стиль для соцсетей. Тогда же был образован отдельный хэштег #этотольконачало.

Теперь – новая акция. Клуб собрал действующих футболистов и пригласил легенд из прошлого. Вместе они провели фотосессию в цехах НПО «Энергомаш». Это предприятие ракетно-космической промышленности – сами «Химки» образованы из двух заводских команд. Клуб показал тематическую фотосессию 12 апреля – в День космонавтики.